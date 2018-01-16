Капіталізація Microsoft перевищила $700 млрд

Microsoft займає третє місце за капіталізацією у світі

Попередній пік для Microsoft припадав на розпал епохи доткомів - $613 млрд у 1999 році. У поточних цінах компанія коштувала б $912 млрд.

Microsoft Corp у ході торгів у вівторок ненадовго перетнула позначку капіталізації в $700 млрд. Вона стала третьою компанією у США, якій вдалося подолати цей поріг, інформує Корреспондент.net.

На початку сесії акції подорожчали на 1,3%, до історичного внутрішньоденного максимуму - $90,79. З урахуванням свіжих даних Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США про кількість акцій в обігу (7,715 млрд на 20 жовтня) це відповідає капіталізації в розмірі $700,41 млрд.

На 17:45 за київським часом підйом сповільнився до 0,5%.

Попередній пік для Microsoft припадав на розпал епохи доткомів - $613 млрд у 1999 році. У поточних цінах Microsoft коштувала б $912 млрд.

У листопаді 2017 року Apple стала першою в світі компанією, капіталізація якої перевищила $900 млрд. Зараз вона коштує близько $912 млрд.

У свою чергу, компанія Alphabet, яка є материнською для Google, коштує $793 млрд.

Раніше корпорація Microsoft закрила можливість оплати біткоінами.