Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Капіталізація Microsoft перевищила $700 млрд

Microsoft займає третє місце за капіталізацією у світі
Попередній пік для Microsoft припадав на розпал епохи доткомів - $613 млрд у 1999 році. У поточних цінах компанія коштувала б $912 млрд.
Капіталізація Microsoft перевищила $700 млрд Фото: logodesignlove.com

Microsoft Corp у ході торгів у вівторок ненадовго перетнула позначку капіталізації в $700 млрд. Вона стала третьою компанією у США, якій вдалося подолати цей поріг, інформує Корреспондент.net.

На початку сесії акції подорожчали на 1,3%, до історичного внутрішньоденного максимуму - $90,79. З урахуванням свіжих даних Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США про кількість акцій в обігу (7,715 млрд на 20 жовтня) це відповідає капіталізації в розмірі $700,41 млрд.

На 17:45 за київським часом підйом сповільнився до 0,5%.

Попередній пік для Microsoft припадав на розпал епохи доткомів - $613 млрд у 1999 році. У поточних цінах Microsoft коштувала б $912 млрд.

У листопаді 2017 року Apple стала першою в світі компанією, капіталізація якої перевищила $900 млрд. Зараз вона коштує близько $912 млрд.

У свою чергу, компанія Alphabet, яка є материнською для Google, коштує $793 млрд.

Раніше корпорація Microsoft закрила можливість оплати біткоінами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 01 2018 20:40
ТЕГИ: Microsoft, бізнес
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.