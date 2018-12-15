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Капітан бронекатера "Нікополь" заявив на допиті, що є військовополоненим

Український моряк не вважає себе винним
Капітан затриманого у Керченській протоці українського бронекатера "Нікополь" Богдан Небилиця заявив на допиті в ФСБ РФ, що вважає себе військовополоненим.
Капітан бронекатера "Нікополь" заявив на допиті, що є військовополоненим Фото: з відкритих джерел

"Як і з іншими моряками, з Небилицею були проведені слідчі дії, ознайомили з декількома постановами про призначення експертиз. Також провели його допит, під час якого він заявив, що є військовополоненим", - повідомив адвокат Микола Полозов.

"Адвокат команди захисту військовополонених українських моряків Еміль Курбедінов відвідав командира МБАК "Нікополь" Богдана Небилицю. За словами адвоката, Небилиця тримається молодцем. Виглядає бадьоро, посміхається. Водночас за час перебування в СІЗО "Лефортово" його чотири рази переводили в різні камери. Зараз сидить з людиною на ім'я Мухамед. Відносини нормальні, але особливо не спілкуються", - додав Полозов.

Небилиця став десятим українським незаконно захопленим Росією моряком, який заявив, що вважає себе військовополоненим і відмовився визнавати свою провину.

Богдан Небилиця був в числі тих курсантів Академії ВМС ім. Нахімова в Севастополі, які відмовилися присягнути РФ і співали гімн України, коли російські військові спускали з флагштока український прапор і піднімали свій. Небилиця разом з іншими курсантами, що не перейшли на службу Росії, закінчував своє навчання в Інституті Військово-морських сил Одеської морської академії. З 2016 він отримав диплом і був призначений командиром "Нікополя".

Також, український старший матрос із МБАКа “Нікополь” В’ячеслав Зінченко, захоплений у полон росіянами у Керченській протоці, сидить у московському СІЗО “Лефортово” у двомісній камері з колишнім міністром однієї з кавказьких республік.

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15 12 2018 12:49
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