Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Капітан "Шахтаря" Даріо Срна призупиняє виступ за клуб через позитивний допінг-тест

Футболіст переконує, що ніколи навмисно не приймав заборонені препарати
Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна офіційно прокоментував ситуацію навколо позитивного допінг-тесту.
Капітан "Шахтаря" Даріо Срна призупиняє виступ за клуб через позитивний допінг-тест Даріо Срна. Фото: Петро Ткачишин

"18 вересня 2017 року я був повідомлений Національним антидопінговим центром України (НАДЦУ) про те, що проба, яку я здав поза змаганнями, 22 березня 2017 року, містила заборонений препарат. Перш за все, вважаю важливим заявити, що свідомо або спеціально я ніколи не приймав ніяких заборонених препаратів, а також ніколи не намагався нечесним шляхом отримати перевагу в змаганнях.

Зараз я займаюся збором і аналізом інформації щодо можливого джерела появи препарату і повністю співпрацюю з цього питання з НАДЦУ. З метою концентрації на моєму захисті і необхідністю прибрати надмірну увагу до команди я прийняв рішення призупинити свої виступи до того моменту, поки юридичні процедури не будуть завершені. Я збираюся повністю сфокусуватися на захисті мого імені і репутації.

По ходу всієї кар'єри я раз по раз робив зусилля, щоб проявити себе, доводячи своє право на успіх. Сьогодні ще один приклад, коли я доведу, що все, чого я досяг у житті і в моїй професійній кар'єрі, зроблено виключно завдяки важкій праці, цілеспрямованості, дисципліни і, підкреслю, – зроблено це чесно. І це принципи і цінності, яким навчив мене мій батько, і я так само виховую сьогодні своїх дітей. Унаслідок конфіденційності юридичного розгляду я не буду більше давати будь-які коментарі на даній стадії.

Хочу подякувати перш за все своїй сім'ї, клубу і нашим відданим уболівальникам за їх постійну підтримку і сподіваюся повернутися на поле якомога швидше. Це не кінець моєї кар'єри, я вам обіцяю!", – цитує Срну офіційний сайт ФК "Шахтар".

Нагадаємо, що збірну України з важкої атлетики дискваліфікували з чемпіонату світу з важкої атлетики через позитивні антидопінгові проби.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 09 2017 21:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.