Капітан "Шахтаря" Даріо Срна призупиняє виступ за клуб через позитивний допінг-тест

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна офіційно прокоментував ситуацію навколо позитивного допінг-тесту.

"18 вересня 2017 року я був повідомлений Національним антидопінговим центром України (НАДЦУ) про те, що проба, яку я здав поза змаганнями, 22 березня 2017 року, містила заборонений препарат. Перш за все, вважаю важливим заявити, що свідомо або спеціально я ніколи не приймав ніяких заборонених препаратів, а також ніколи не намагався нечесним шляхом отримати перевагу в змаганнях.

Зараз я займаюся збором і аналізом інформації щодо можливого джерела появи препарату і повністю співпрацюю з цього питання з НАДЦУ. З метою концентрації на моєму захисті і необхідністю прибрати надмірну увагу до команди я прийняв рішення призупинити свої виступи до того моменту, поки юридичні процедури не будуть завершені. Я збираюся повністю сфокусуватися на захисті мого імені і репутації.

По ходу всієї кар'єри я раз по раз робив зусилля, щоб проявити себе, доводячи своє право на успіх. Сьогодні ще один приклад, коли я доведу, що все, чого я досяг у житті і в моїй професійній кар'єрі, зроблено виключно завдяки важкій праці, цілеспрямованості, дисципліни і, підкреслю, – зроблено це чесно. І це принципи і цінності, яким навчив мене мій батько, і я так само виховую сьогодні своїх дітей. Унаслідок конфіденційності юридичного розгляду я не буду більше давати будь-які коментарі на даній стадії.

Хочу подякувати перш за все своїй сім'ї, клубу і нашим відданим уболівальникам за їх постійну підтримку і сподіваюся повернутися на поле якомога швидше. Це не кінець моєї кар'єри, я вам обіцяю!", – цитує Срну офіційний сайт ФК "Шахтар".

Нагадаємо, що збірну України з важкої атлетики дискваліфікували з чемпіонату світу з важкої атлетики через позитивні антидопінгові проби.