Капітан захопленого Росією корабля попросив надати йому перекладача
"Він сказав, що не повністю розуміє те, що відбувається у суді, і попросив надати перекладача. Суд задовольнив це клопотання. Однак всі інші клопотання не прийняв до уваги і, як під копірку, обрав такий запобіжний захід, як усім іншим морякам - арешт на два місяці", - сказав його адвокат Едем Семедляєв, інформує "Громадське".
Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.
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