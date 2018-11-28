Капітан захопленого Росією корабля попросив надати йому перекладача Суд задовольнив клопотання

Капітан захопленого Росією буксиру "Яни Капу" Олег Мельничук під час обрання йому запобіжного заходу в анексованому Сімферополі, попросив надати йому перекладача, зазначивши, що не розуміє російську мову.

Капітан захопленого Росією буксиру "Яни Капу" Олег Мельничук. Фото: Едем Семедляєв

"Він сказав, що не повністю розуміє те, що відбувається у суді, і попросив надати перекладача. Суд задовольнив це клопотання. Однак всі інші клопотання не прийняв до уваги і, як під копірку, обрав такий запобіжний захід, як усім іншим морякам - арешт на два місяці", - сказав його адвокат Едем Семедляєв, інформує "Громадське". Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки. Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.

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