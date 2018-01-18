У Чернігові капітана Держприкордонслужби затримали за хабар
Офіцер щомісяця заробляв до 50 тисяч гривень на відкатах за безперешкодне ввезення цигарок на територію України. А затримали його "на гарячому" під час отримання 7 тисяч гривень, - повідомляє прес-служба СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу. Затриманому збираються вручити підозру й обрати запобіжний захід.
Чернігівський прикордонний загін охороняє ділянку державного кордону з Російською Федерацією та Республікою Білорусь протяжністю 459 км.
Фото:ssu.gov.ua
Прикордонний контроль і пропуск через державний кордон здійснюється в 14 пунктах пропуску (5 автомобільних: "Грем'яч", "Миколаївка", "Сеньківка", "Нові Яриловичі", "Славутич", 5 залізничних (з них 3 пасажирські - "Хоробичі", "Горностаївка", "Неданчичі" і 2 вантажні - "Щорс" і "Чернігів"), 4 місцевих (з них 3 автомобільні - "Деревини", "Ільмівка", "Добрянка" й 1 річковий - "Кам'янка").
Нагадаємо, у Києві під час отримання 1100 доларів хабара затримано інспектора сектору ювенальної превенції Голосіївського районного управління Національної поліції.
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