У Чернігові капітана Держприкордонслужби затримали за хабар

Його звинувачують в отриманні відкатів за контрабанду цигарок

Співробітники Служби безпеки України затримали в Чернігові за підозрою в систематичному хабарництві капітана Держприкордонслужби, який очолює одне з відділень Чернігівського прикордонного загону.

Офіцер щомісяця заробляв до 50 тисяч гривень на відкатах за безперешкодне ввезення цигарок на територію України. А затримали його "на гарячому" під час отримання 7 тисяч гривень, - повідомляє прес-служба СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу. Затриманому збираються вручити підозру й обрати запобіжний захід.

Чернігівський прикордонний загін охороняє ділянку державного кордону з Російською Федерацією та Республікою Білорусь протяжністю 459 км.

Фото:ssu.gov.ua

Прикордонний контроль і пропуск через державний кордон здійснюється в 14 пунктах пропуску (5 автомобільних: "Грем'яч", "Миколаївка", "Сеньківка", "Нові Яриловичі", "Славутич", 5 залізничних (з них 3 пасажирські - "Хоробичі", "Горностаївка", "Неданчичі" і 2 вантажні - "Щорс" і "Чернігів"), 4 місцевих (з них 3 автомобільні - "Деревини", "Ільмівка", "Добрянка" й 1 річковий - "Кам'янка").

Нагадаємо, у Києві під час отримання 1100 доларів хабара затримано інспектора сектору ювенальної превенції Голосіївського районного управління Національної поліції.