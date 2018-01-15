Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Капітана поліції на Одещині затримали за хабар $2 тис

Його підозрюють у закритті кримінальних справ за гроші
В Одеській області затримали капітана поліції за хабар у розмірі 2 тисячі доларів.
Капітана поліції на Одещині затримали за хабар $2 тис Фото: ssu.gov.ua

Начальник слідчого відділу одного з районних підрозділів Головного управління Нацполіції в Одеській області систематично вимагав гроші у фігурантів кримінальних проваджень та їхніх родичів за закриття справ, повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники задокументували отримання ним 500 доларів, а під час отримання другої частини хабара 1500 доларів капітана затримали "на гарячому".

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу. Вирішується питання про повідомлення підозри й обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 12 січня детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з працівниками Генеральної прокуратури України повідомили про підозру чинному депутату Одеської обласної ради та його ймовірному спільникові за пропозицію надати неправомірну вигоду в розмірі 500 тис. доларів співробітникові НАБУ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 01 2018 17:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.