Капітана поліції на Одещині затримали за хабар $2 тис

Його підозрюють у закритті кримінальних справ за гроші

В Одеській області затримали капітана поліції за хабар у розмірі 2 тисячі доларів.

Начальник слідчого відділу одного з районних підрозділів Головного управління Нацполіції в Одеській області систематично вимагав гроші у фігурантів кримінальних проваджень та їхніх родичів за закриття справ, повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники задокументували отримання ним 500 доларів, а під час отримання другої частини хабара 1500 доларів капітана затримали "на гарячому".

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу. Вирішується питання про повідомлення підозри й обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 12 січня детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з працівниками Генеральної прокуратури України повідомили про підозру чинному депутату Одеської обласної ради та його ймовірному спільникові за пропозицію надати неправомірну вигоду в розмірі 500 тис. доларів співробітникові НАБУ.