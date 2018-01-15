Капітана поліції на Одещині затримали за хабар $2 тис
Начальник слідчого відділу одного з районних підрозділів Головного управління Нацполіції в Одеській області систематично вимагав гроші у фігурантів кримінальних проваджень та їхніх родичів за закриття справ, повідомляє прес-служба СБУ.
Оперативники задокументували отримання ним 500 доларів, а під час отримання другої частини хабара 1500 доларів капітана затримали "на гарячому".
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу. Вирішується питання про повідомлення підозри й обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що 12 січня детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з працівниками Генеральної прокуратури України повідомили про підозру чинному депутату Одеської обласної ради та його ймовірному спільникові за пропозицію надати неправомірну вигоду в розмірі 500 тис. доларів співробітникові НАБУ.
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