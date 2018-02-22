Капітана "Шахтаря" Срну відсторонили до серпня 2018 року через допінг

Національний антидопінговий центр України відсторонив капітана ФК "Шахтар" Даріо Срну до 22 серпня 2018 роки за застосування заборонених препаратів.

Про це повідомляється на сайті центру.

Зокрема зазначається, що за результатами позазмагального тестування 22 березня 2017 року в пробі хорватського футболіста були виявлені "нетипові показники компонентів ендогенного стероїдного профілю". Додаткові аналізи показали наявність у допінг-пробі Срни "екзогенні похідні дегідроепіандростерона", які включені в список заборонених речовин Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) на 2017 рік.

"Після повідомлення про несприятливий результат аналізу і звинувачення в порушенні антидопінгових правил 18 вересня 2017, пан Срна добровільно прийняв тимчасове відсторонення з 22 вересня 2017 року. Пан Срна визнав, що неумисно порушив антидопінгові правила", - стверджують в НАДЦ.

Відомство прийняло до уваги пояснення Срни і прийшло до висновку про відсутність значної вини або недбалості спортсмена у цьому порушенні. У пыдсумку НАДЦ прийняв рішення застосувати до хорватського футболіста санкцію у вигляді 17-місячного відсторонення. Цей термін відраховується з дати взяття проби у футболіста 22 березня 2017 року.

"Таким чином, спортсмен буде допущений до участі у змаганнях з 22 серпня 2018 року. Спортсмен може повернутися до тренувань з командою за два місяці до закінчення строку відсторонення, тобто з 22 червня 2018 року", - підкреслюється в повідомленні.

Примітно, це рішення може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.