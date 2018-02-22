Капітана "Шахтаря" Срну відсторонили до серпня 2018 року через допінг
Про це повідомляється на сайті центру.
Зокрема зазначається, що за результатами позазмагального тестування 22 березня 2017 року в пробі хорватського футболіста були виявлені "нетипові показники компонентів ендогенного стероїдного профілю". Додаткові аналізи показали наявність у допінг-пробі Срни "екзогенні похідні дегідроепіандростерона", які включені в список заборонених речовин Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) на 2017 рік.
"Після повідомлення про несприятливий результат аналізу і звинувачення в порушенні антидопінгових правил 18 вересня 2017, пан Срна добровільно прийняв тимчасове відсторонення з 22 вересня 2017 року. Пан Срна визнав, що неумисно порушив антидопінгові правила", - стверджують в НАДЦ.
Відомство прийняло до уваги пояснення Срни і прийшло до висновку про відсутність значної вини або недбалості спортсмена у цьому порушенні. У пыдсумку НАДЦ прийняв рішення застосувати до хорватського футболіста санкцію у вигляді 17-місячного відсторонення. Цей термін відраховується з дати взяття проби у футболіста 22 березня 2017 року.
"Таким чином, спортсмен буде допущений до участі у змаганнях з 22 серпня 2018 року. Спортсмен може повернутися до тренувань з командою за два місяці до закінчення строку відсторонення, тобто з 22 червня 2018 року", - підкреслюється в повідомленні.
Примітно, це рішення може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.
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