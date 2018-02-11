Капітана судна ЯМК-0041 випустили з СІЗО Сімферополя

Капітана українського судна ЯМК-0041 Віктора Новицького випустили з СІЗО Сімферополя під підписку про невиїзд.

За її словами, з СІЗО звільнили ще двох моряків, їхні імена не уточнюють.

"Капітана і двох моряків випустили з СІЗО після звернення омбудсменів у слідчі органи омбудсменів. Зверталася я і віце-президент Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова, щоб було легше вести переговори про обмін на капітана "Норду" Володимира Горбенка", - повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на кримські та російські ЗМІ й на "уповноваженого з прав людини" в Криму Людмилу Лубіну.

Нагадаємо, 4 травня ФСБ Росії затримала українське риболовецьке судно ЯМК-0041 з припискою в Очакові нібито за незаконний вилов камбали на захід від мису Тарханкут. П'ятьох членів екіпажу доставили до Криму. Капітана судна Віктора Новицького заарештували. Російська влада заявляла, що йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Міністерство закордонних справ України надіслало російській стороні ноту протесту, а прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактами захоплення українського судна, а також незаконного позбавлення волі членів його екіпажу.