Капітана судна ЯМК-0041 випустили з СІЗО Сімферополя
За її словами, з СІЗО звільнили ще двох моряків, їхні імена не уточнюють.
"Капітана і двох моряків випустили з СІЗО після звернення омбудсменів у слідчі органи омбудсменів. Зверталася я і віце-президент Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова, щоб було легше вести переговори про обмін на капітана "Норду" Володимира Горбенка", - повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на кримські та російські ЗМІ й на "уповноваженого з прав людини" в Криму Людмилу Лубіну.
Нагадаємо, 4 травня ФСБ Росії затримала українське риболовецьке судно ЯМК-0041 з припискою в Очакові нібито за незаконний вилов камбали на захід від мису Тарханкут. П'ятьох членів екіпажу доставили до Криму. Капітана судна Віктора Новицького заарештували. Російська влада заявляла, що йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Міністерство закордонних справ України надіслало російській стороні ноту протесту, а прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактами захоплення українського судна, а також незаконного позбавлення волі членів його екіпажу.
Раніше, українського моряка Геннадія Отичка, арештованого в анексованому Криму на судні "ЯМК-0041", відпустили на похорон матері на материкову Україну.
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