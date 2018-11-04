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Капітану "Норда" висунули нову підозру

10 квітня капітан "Норда" вийшов під заставу і поїхав до лікаря
Капітану керченського судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну підозру.
Капітану "Норда" висунули нову підозру Фото: ntv.ru

"Повідомили про нову підозру. Сьогодні суд обиратиме міру запобіжного заходу", - повідомила речник Прокуратури Криму Тетяна Тихончик, інформує "Українськаправда".

Тихончик не змогла уточнити, за якою статтею оголосили про підозру.

Також вона не змогла повідомити, чи буде присутній у херсонському суді сам Горбенко.

10 квітня капітан "Норда" вийшов під заставу і поїхав до лікаря. 

Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.

30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".

Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що в діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.

Як повідомляв iPress.ua, суд у Херсоні обрав запобіжний захід для капітана судна "Норд" Володимира Горбенка, помістивши його під варту. Захист вніс за нього заставу.

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11 04 2018 12:22
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