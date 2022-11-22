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Капітану судна рф оголошено підозру за викрадення українського зерна

Підозрюваний причетний до «незаконного перевезення українського зерна, викраденого на окупованих територіях України».
Капітану судна рф оголошено підозру за викрадення українського зерна Фото: з вільного доступу

Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя повідомила про підозру у порушенні порядку в'їзду до анексованого Росією Крим капітана російського судна «Капітан Корчин». За даними відомства, підозрюваний причетний до «незаконного перевезення українського зерна, викраденого на окупованих територіях України».

 

«Громадянин РФ, капітан зазначеного судна під прапором РФ, зробив 3 незаконні заходи та виходи в/із закритого Севастопольського морського торговельного порту. Підозрюваний забезпечував навантаження судна зерном, яке окупанти незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій України», – йдеться у повідомленні.

 

Прокуратура АРК та Севастополя не називає імені та прізвища підозрюваного. Чиновник, який не був уповноважений розмовляти з медіа та захотів залишитися анонімним, повідомив Крим.Реалії, що підозру оголошено Олександру Козлобаєву. Його публічні коментарі з цього приводу поки що відсутні.

 

Підозру оголошено за частиною 2 статті 332-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.


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22 11 2022 14:15
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