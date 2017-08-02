Капліна мають допитати у справі злочинів проти Майдану і причетності до банди Януковича, - Помазанов
Помазанов також додав, що існує прямий зв'язок Капліна з бізнес-імперією Януковича-Захарченка.
"Розслідування "Наших грошей" про структуру власності колишнього міністра внутрішніх справ і найближчого соратника Януковича Захарченка свідчить, що "112 канал" належить бізнес-імперії Захарченка. Поряд з назвою цього каналу стоїть прізвище Андрія Подщипкова", - заявив член фракції "Народний фронт" Андрій Помазанов.
У той же час він додав, що Подщипков є помічником народного депутат Капліна і є його заступником по так званій "Партії простих людей".
Андрій Помазанов наголосив, що всі ці факти мають стати предметом для розслідування Служби безпеки України.
"Крім того, Генеральна прокуратура має допитати Капліна у справі злочинів проти Майдану. Має бути встановлена ступінь причетності Капліна до злочинів колишнього міністра Захарченка, а також його підривну діяльність проти України", - заявив народний депутат.
"Янукович і його поплічники активно працюють для дестабілізації ситуації в країні, використовуючи для цього різного роду капліних. В умовах військової агресії влада має жорстко протидіяти будь-яким спробам підірвати національну безпеку країни", - резюмував Помазанов.
Нагадаємо, що народний депутат від фракції "Народний фронт" Андрій Помазанов заявляв, що в політичних і журналістських колах давно обговорюється інформація про те, що кримінальне оточення Януковича після втечі у Росію залишило в Україні "смотрящих" за своїми бізнесовими структурами.
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