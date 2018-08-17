В Австрії критикують главу МЗС, яка запросила Путіна на своє весілля

Карін Кнайсль піддалася критиці за запрошення Путіна на своє весілля

В Австрії критикують міністра закордонних справ країни Карін Кнайсль, яка запросила президента Росії Володимира Путіна на своє весілля.

Зокрема, як повідомляє DW, депутат Європарламенту від фракції Зелені - Європейський вільний альянс австрієць Міхель Раймон закликав Кнайсль подати у відставку. Якщо глава зовнішньополітичного відомства "не зробить цього добровільно", федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц повинен запропонувати її відставку президенту Олександру Ван дер Беллену.

Опозиційна партія Список Пільца в свою чергу критикує як те, що за візит Путіна на весілля міністра заплатять австрійські платники податків, так і його політичний аспект.

"Як повинні сприймати Австрію в світі в ролі посередника, якщо між главою австрійського МЗС і президентом РФ очевидно існують близькі стосунки", - сказав Бруно Россман, депутат від партії в австрійському парламенті.

Для забезпечення безпеки Путіна в федеральній землі Штирія будуть задіяні кілька сотень поліцейських і співробітників підрозділу спеціального призначення Кобра. Представник управління поліції пояснив подібні заходи законом про поліцію і зобов'язаннями відповідно до міжнародного права. Пов'язані із забезпеченням безпеки витрати покриє міністерство внутрішніх справ, підтвердив він.

Представник австрійського МЗС назвав приїзд президента Росії робочим візитом. За його словами, подібні заходи безпеки "вжиті при візиті представника іншої держави". Російська сторона "самостійно сплатить свої витрати", зазначив він. При цьому витрати на святкування весілля, "включаючи витрати на послуги приватної охоронної компанії", візьмуть на себе молодята.

При цьому в МЗС також зазначили, що це буде "особистий візит на приватне свято, з якого не випливає зміна зовнішньополітичної позиції Австрії".

Церемонія одруження Кнайсль і Вольфганга Майлінгера пройде 18 серпня в австрійській землі Штирія.