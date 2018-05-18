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Карл Волох: Кампанія з дискредитації Яценюка призвела до дискредитації усієї влади

Коментуючи розслідування МВС стосовно кампанії з дискредитації прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, та інформацію про 30 мільйонів доларів, витрачених Олександром Онищенком на цю кампанію з дискредитації, Карл Волох сказав: "Інформація про те, що Яценюка "мочили", коли він був прем'єр-міністром, і справді звели нанівець, нерідко без достатніх підстав, його рейтинг, - це відчувалося багатьма людьми"
Ганебна кампанія проти колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка мала дуже погані наслідки для всієї країни.
Карл Волох: Кампанія з дискредитації Яценюка призвела до дискредитації усієї влади Карл Волох. Фото: Karl Volokh/facebook.com

"Ми бачили ці публікації. Ми бачили, як їх розкручували", - сказав блогер Карл Волох у програмі "Ситуація" на телеканалі "Прямий" 17 травня, нагадавши, що, наприклад,  автор поширеної в ЗМІ інформації про нібито влаштовану Яценюком вечірку з приводу першого мільярда визнав, що це не відповідає дійсності:

"Але на той момент новини одна за другою з'являлися".

За його словами, проти екс-прем’єра Арсенія Яценюка була розгорнута "ганебна кампанія", яка мала дуже погані наслідки для всієї країни:

"Те, що ми маємо сьогодні настільки дискредитовану владу, причому далеко не завжди ця дискредитація виправдана, з абсолютним небажанням суспільства бачити навіть ті досягнення, які є, - це результат значною мірою отієї кампанії".

"Били по конкретній людині, а дискредитували всю владу. І маємо сьогодні дуже паршиві наслідки", - підкреслив він.

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18 05 2018 18:36
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