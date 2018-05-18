Карл Волох: Кампанія з дискредитації Яценюка призвела до дискредитації усієї влади
"Ми бачили ці публікації. Ми бачили, як їх розкручували", - сказав блогер Карл Волох у програмі "Ситуація" на телеканалі "Прямий" 17 травня, нагадавши, що, наприклад, автор поширеної в ЗМІ інформації про нібито влаштовану Яценюком вечірку з приводу першого мільярда визнав, що це не відповідає дійсності:
"Але на той момент новини одна за другою з'являлися".
За його словами, проти екс-прем’єра Арсенія Яценюка була розгорнута "ганебна кампанія", яка мала дуже погані наслідки для всієї країни:
"Те, що ми маємо сьогодні настільки дискредитовану владу, причому далеко не завжди ця дискредитація виправдана, з абсолютним небажанням суспільства бачити навіть ті досягнення, які є, - це результат значною мірою отієї кампанії".
"Били по конкретній людині, а дискредитували всю владу. І маємо сьогодні дуже паршиві наслідки", - підкреслив він.
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