Фанати "Карпат" зупинили клубний автобус дорогою у Львів і вирішили вияснити відносини з гравцями

Правоохоронці протягом одного дня двічі врятували футболістів львівських "Карпат" від сутичок з фанатами команди.

Спершу сотня вболівальників "Карпат" спробували "поговорити" з гравцями команди після матчу, в якому "леви" програли франківському "Прикарпаттю". Щоб не допустити бійки, автобус команди щільно оточили нацгвардійці і поліцейські в бронежилетах і з палицями, інформує "Курс".

Декілька вболівальників вийшли із стадіону "Рух" з розбитими, забинтованими головами. Окремі вболівальники поводилися провокативно, нецензурно лаяли поліцію. "Це не твоя команда, ідіть звідси!", - пробували прорватися до автобуса "Карпат" вболівальники.

Врешті-решт, агресивно налаштовані вболівальники відступили футболістів. Представники ультрас повідомили вболівальникам, що про щось домовилися з гравцями, однак про що саме - не уточнювали.

Вже згодом у Пустомитівському районі в Сокільниках на дорозі був зупинений автобус команди "Карпати", повідомляє у Facebook Ігор Зінкевич. Люди, які назвалися фанами "Карпат" вирішили вияснити причини програшу в Івано-Франківську. На місці зупинки автобусу відбувся конфлікт із-за матчу, який відбувся в Івано-Франківську де команда програла.

"Інші пересічні люди, які помітили цей конфлікт з заправки, викликали поліцію, патрульна поліція, прибувши на виклик спробувала розібратися в ситуації, дізнатися в чому конфлікт: як вияснилося команда поверталася після матчу з Івано-Франківська, де команда "Карпат" програла, а після матчу на стадіон вибігло багато фанатів і глядачів, де відбулася масова бійка на самому стадіоні в Івано-Франківську (є постраждалі)", - йдеться у повідомленні.

"Розмова" тривала протягом певного часу і патрульна поліція прийняла рішення викликати допомогу до місця зупинки автобусу, щоб не відбулася бійка. На виклик прибув спецназ поліції Львівської області. Людей, які перекрили дорогу автобусу і розпочали конфлікт, затримали.

Нагадаємо, що вболівальники львівських "Карпат", які прибули на виїзну гру своїх улюбленців до Івано-Франківська, влаштували масове заворушення на стадіоні "Рух".