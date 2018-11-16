Картину 81-річного британського художника Девіда Хокні продали за рекордні $90,3 млн

Картину 81-річного британського художника Девіда Хокні "Портрет художника (Басейн з двома фігурами)" продали на аукціоні післявоєнного і сучасного мистецтва Christie's у Нью-Йорку за рекордні $90,3 млн.

Аукціонний дім оцінював картину на суму $80 млн. Це майже втричі більше за минулий рекорд Хокні - в травні цього року його роботу "Шосе на Тихоокеанському узбережжі і Санта-Моніка" (1990) було продано за $28,5 млн на аукціоні Sotheby's, повідомляє BBC.

Таким чином, Хокні став найдорожчим художником з нині живих. Раніше цей титул був у 63-річного американського художника Джеффа Кунса, чию "Собаку з повітряних куль (помаранчеву)" з нержавіючої сталі було продано на аукціоні Christie's у 2013 році за $58 млн.

Співголова департаменту післявоєнного і сучасного мистецтва Christie's Алекс Роттер назвав "Басейн з двома фігурами" одним із найбільших шедеврів сучасної епохи.

"Це одна з тих унікальних ситуацій, коли всі - критики, історики та представники ринку - погоджуються, що це картина, яку вибрали би 9 осіб з 10", - сказав він.

Покупця картини не називають, хто виставив її на аукціон - також невідомо. Останнім зареєстрованим власником цієї роботи Хокні був 81-річний британський мільярдер Джо Льюїс, який проживає на Багамських островах.

"Портрет художника (Басейн з двома фігурами)" Хокні написав у 1972 році. Картина стала знаковою і впізнаваною роботою художника. У ній поєднуються два найпоширеніші мотиви картин Хокні - басейн і подвійний портрет. Сюжет картини з'явився в 1971 році після того, як Хокні на підлозі своєї лондонської студії зіставив дві фотографії.

"На одній була людина, яка пливе під водою, і, отже, доволі спотворена, а на другій - хлопчик, який дивився на щось на землі. Ідея намалювати дві фігури в різних стилях мені так сподобалася, що я негайно взявся до роботи", - цитують спогади Хокні на сайті Christie's.

Також, на аукціоні Christie's вперше продали картину, створену штучним інтелектом. Витвір штучного інтелекту продали за 432,5 тис. доларів.