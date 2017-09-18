Кариби готуються до чергового урагану

Він рухається приблизно за тією ж траєкторією, що й ураган "Ірма"

На Підвітряні Антильські острови насувається небезпечний сильний ураган "Марія".

Ураган швидко набиратиме силу упродовж найближчих 48 годин і вразить острови пізно ввечері у понеділок, повідомляє Національний центр ураганів США, пише "ВВС Україна".

Він рухається приблизно за тією ж траєкторією, що й ураган "Ірма", який спустошив регіон раніше цього місяця.

Застереження про ураган отримали Гваделупа, Домініка, Сент-Кітс і Невіс, Монтсеррат та Мартиніка.

Штормове попередження отримали Пуерто-Ріко, Американські та Британські Віргінські острови, Сен-Мартен, Сент-Бартс, Саба, Сент-Естатіус та Ангілья.

Деякі з цих островів все ще оговтуються після "Ірми" - урагану найвищої п'ятої категорії, внаслідок якого загинули щонайменше 37 людей загиблих, а завдана шкода оцінюється мільярдами доларів.

За останніми даними, швидкість вітру урагану "Марія" сягатиме 150 км/год.

Нагадаємо, найбільша у США асоціація страховиків "Страхова рада Техасу" оцінила збитки штату через ураган "Харві", майже $19 млрд.

Через ураган "Макс" на узбережжі Мексики були зруйновані 200 будинків, а одна людина вважається зниклою безвісти.

Станом на вечір вівторка, 12 вересня, через ураган "Ірма" підтверджено загибель 18 осіб на південному сході США та ще 43 осіб на островах у Карибському морі.