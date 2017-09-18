Кариби готуються до чергового урагану
Ураган швидко набиратиме силу упродовж найближчих 48 годин і вразить острови пізно ввечері у понеділок, повідомляє Національний центр ураганів США, пише "ВВС Україна".
Він рухається приблизно за тією ж траєкторією, що й ураган "Ірма", який спустошив регіон раніше цього місяця.
Застереження про ураган отримали Гваделупа, Домініка, Сент-Кітс і Невіс, Монтсеррат та Мартиніка.
Штормове попередження отримали Пуерто-Ріко, Американські та Британські Віргінські острови, Сен-Мартен, Сент-Бартс, Саба, Сент-Естатіус та Ангілья.
Деякі з цих островів все ще оговтуються після "Ірми" - урагану найвищої п'ятої категорії, внаслідок якого загинули щонайменше 37 людей загиблих, а завдана шкода оцінюється мільярдами доларів.
За останніми даними, швидкість вітру урагану "Марія" сягатиме 150 км/год.
Нагадаємо, найбільша у США асоціація страховиків "Страхова рада Техасу" оцінила збитки штату через ураган "Харві", майже $19 млрд.
Через ураган "Макс" на узбережжі Мексики були зруйновані 200 будинків, а одна людина вважається зниклою безвісти.
Станом на вечір вівторка, 12 вересня, через ураган "Ірма" підтверджено загибель 18 осіб на південному сході США та ще 43 осіб на островах у Карибському морі.
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