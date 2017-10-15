Касько вийшов з правління TI та представлятиме інтереси "Трейд Коммодіті"

Колишній заступник генерального прокурора Віталій Касько пішов з правління Transparency International Ukraine після того, як з'ясувалося, що він захищає інтереси ТОВ "Трейд Коммодити".

Увечері 14 жовтня журналіст Денис Бігус звернув увагу на анонс прес-конференції "Позиція Трейд Коммодіті в кримінальній справі НАБУ про закупівлю палива Міністерством оборони України", яка призначена на 16 жовтня. Одним з учасників заходу там вказано партнера юридичної компанії "Василь Кисіль і партнери" Віталія Каська.

"Я правильно розумію, що "останній пристойна людина в ГПУ" і якими там ще ярликами обвішували Віталія свого часу, зараз вписується за одну з наймасштабніших корупційних схем останніх років?" - обурився Касько.

А вже вдень 15 жовтня виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин повідомив, що Касько склав повноваження члена правління в цій організації.

У заяві Transparency стверджується, що відставку ініціював сам Касько. Він пояснив своє рішення тим, що як керівник практики кримінального права може брати участь у захисті клієнтів, підозрюваних у корупційних злочинах, а інші можуть розцінити це як конфлікт інтересів між професійною діяльністю і громадською активністю.

Правління Transparency International Україна підтримало рішення Каська.

"Стандартами верховенства права розвинених країн якісний адвокатський захист гарантовано кожному, в тому числі особам, підозрюваним у корупційних діях. Ми вдячні Віталію за тривалу співпрацю і підтримуємо його бажання зосередитися на адвокатській практиці, якість якої є одним з базових атрибутів справедливого судового процесу", - зазначив голова правління організації Андрій Марусов.

Як відомо, компанія "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує в корупційній схемі закупівлі палива для Міністерства оборони, починаючи з 2016 року виграла державних тендерів на 4,8 мільярдів гривень.

Крім тендерів Міністерства оборони, "Трейд Коммодіті" неодноразово вигравала аукціони "Укрзалізниці", "Енергоатому", "Центренерго", а також кількох морських портів, зокрема, Маріупольського, Бердянського та Білгород-Дністровського.

Детективи НАБУ і САП у середу, 11 жовтня затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

За інформацією "Наших грошей", у злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті", яку пов'язують з депутатом від БПП Олександром Грановським.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує у справі щодо розтрати державних коштів у сумі понад 149 млн грн під час закупівлі палива для Міноборони.

"Мій коментар буде дуже простим: Я не маю жодного стосунку до цієї компанії, більше того, не розумію, чим вона займається. Якщо треба, я готовий допомогти слідству розібратися у справі, але я ніяк не пов'язаний з діяльністю цієї компанії. Тому це питання не за адресою", - сказав він "Українській правді".

"Я з таким самим успіхом можу коментувати діяльність NASA чи ветеринарної служби Білорусі. Про них я знаю стільки ж, як і про цю компанію", - додав Грановський.