Каталонія - це проблема Іспанії, а не Європи, - президент Європарламенту

Таяні наголосив, що ніхто в Європі не визнає незалежність Каталонії

Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні вважає, що жодна країна Європи не визнає незалежність Каталонії від Іспанії.

"Каталонія є іспанською проблемою, а не європейською проблемою. Європа виступає за діалог, але це – проблема Іспанії", - сказав глава Європарламенту в інтерв’ю радіостанції Cadena Cope.

Він наголосив, що вихід з кризи необхідно знайти у межах іспанського законодавства та іспанської конституції.

"Для каталонського уряду було б добре не проголошувати незалежності, тому що ніхто не зацікавлений у незалежності Каталонії, ніхто в Європі не визнає незалежність Каталонії", - підкреслив Таяні.

Зазначимо, уряд Іспанії в суботу збереться на спеціальне засідання, на якому розпочне активацію статті 155 Конституції, що передбачає призупинення автономії Каталонії.

Нагадаємо, Конституційний суд Іспанії ухвалив рішення про визнання незаконними підсумків референдуму про незалежність Каталонії, який пройшов 1 жовтня.

1 жовтня, влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.

У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.