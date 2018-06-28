Каталонія попросить прем'єра Іспанії погодитися на новий референдум про незалежність
Про це він сказав журналістам у Вашингтоні, інформує Politico.
Планується, що лідери зберуться у Мадриді 9 липня.
Як зазначив Торра, "право Каталонії на самовизначення" буде домінуючою темою їх обговорень.
"Якщо ми не хочемо вирішувати це питання, то ці зустрічі не мають великого сенсу", - сказав він.
Видання підкреслює, що п'ятиденний візит Торра до Вашингтону є частиною його зусиль щодо просування ідеї незалежності Каталонії на міжнародному рівні.
Санчес в свою чергу заявив, що самовизначення - це не шлях Каталонії, оскільки це ще більше розділить регіон.
Прем'єр-міністр підкреслив, що каталонські лідери повинні поважати єдність країни та її закони, але в той же час зазначив, що він відкритий для перегляду повноважень центральних і регіональних урядів Іспанії.
Нагадаємо, новий голова уряду Каталонії Хоакім Торра 17 травня заступив на посаду. У присязі Торра не згадав про короля Іспанії Філіпа VI й іспанську конституцію. На лацкані піджака політика була жовта стрічка на знак солідарності із заарештованими активістами і політиками, що виступають за незалежність Каталонії.
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