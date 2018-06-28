Каталонія попросить прем'єра Іспанії погодитися на новий референдум про незалежність

Прем'єр-міністр підкреслив, що каталонські лідери повинні поважати єдність країни та її закони, але вказав на можливість перегляду повноважень місцевої влади

Голова Каталонії Кім Торра заявив, що його першим проханням до іспанського прем'єра Педро Санчеса буде про те, щоб він погодився на проведення референдуму про незалежність регіону.

Про це він сказав журналістам у Вашингтоні, інформує Politico.

Планується, що лідери зберуться у Мадриді 9 липня.

Як зазначив Торра, "право Каталонії на самовизначення" буде домінуючою темою їх обговорень.

"Якщо ми не хочемо вирішувати це питання, то ці зустрічі не мають великого сенсу", - сказав він.

Видання підкреслює, що п'ятиденний візит Торра до Вашингтону є частиною його зусиль щодо просування ідеї незалежності Каталонії на міжнародному рівні.

Санчес в свою чергу заявив, що самовизначення - це не шлях Каталонії, оскільки це ще більше розділить регіон.

Прем'єр-міністр підкреслив, що каталонські лідери повинні поважати єдність країни та її закони, але в той же час зазначив, що він відкритий для перегляду повноважень центральних і регіональних урядів Іспанії.