НОВИНИКаталонія за жовтень втратила найбільше робочих місць серед 17 автономних регіонів Іспанії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Каталонія за жовтень втратила майже 15 тис робочих місць
Рівень безробіття в Іспанії у жовтні збільшився на 58 тисяч осіб
Фото: Reuters
Регіон втратив майже 15 тисяч робочих місць через напружену ситуацію навколо референдуму про незалежність, повідомляє Associated Press.
Більше тисячі компаній перевели свої штаб-квартири до інших іспанських регіонів - вони побоюються залишитися за межами спільного ринку ЄС у випадку незалежності Каталонії.
AP додає, що рівень безробіття в Іспанії у жовтні збільшився на 58 тисяч осіб.
Нагадаємо, що парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.
У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.
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04 11 2017 10:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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