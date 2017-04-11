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Каталонія за жовтень втратила майже 15 тис робочих місць

Рівень безробіття в Іспанії у жовтні збільшився на 58 тисяч осіб
Каталонія за жовтень втратила найбільше робочих місць серед 17 автономних регіонів Іспанії.
Каталонія за жовтень втратила майже 15 тис робочих місць Фото: Reuters

Регіон втратив майже 15 тисяч робочих місць через напружену ситуацію навколо референдуму про незалежність, повідомляє Associated Press.

Більше тисячі компаній перевели свої штаб-квартири до інших іспанських регіонів - вони побоюються залишитися за межами спільного ринку ЄС у випадку незалежності Каталонії.

AP додає, що рівень безробіття в Іспанії у жовтні збільшився на 58 тисяч осіб.

Нагадаємо, що парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.

У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

 

 

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04 11 2017 10:58
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