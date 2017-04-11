Каталонія за жовтень втратила майже 15 тис робочих місць

Рівень безробіття в Іспанії у жовтні збільшився на 58 тисяч осіб

Каталонія за жовтень втратила найбільше робочих місць серед 17 автономних регіонів Іспанії.

Регіон втратив майже 15 тисяч робочих місць через напружену ситуацію навколо референдуму про незалежність, повідомляє Associated Press.

Більше тисячі компаній перевели свої штаб-квартири до інших іспанських регіонів - вони побоюються залишитися за межами спільного ринку ЄС у випадку незалежності Каталонії.

AP додає, що рівень безробіття в Іспанії у жовтні збільшився на 58 тисяч осіб.

Нагадаємо, що парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.

У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.