Каталонія заборгувала Іспанії 52 млрд євро

Борг Каталонії перед центральним урядом Іспанії становить 52 млрд євро.

Про це повідомляє ВВС.

На Каталонію припадає п'ята частина іспанської економіки, однак і зобов'язань у автономії досить: вона винна центральному уряду 52 млрд євро.

Повідомляється, що каталонські банки Caixa і Sabadell, а також кілька компаній житлово-комунального сектора переводять штаб-квартири в інші регіони Іспанії.

Як повідомлялося, 10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон разом з головами кількох партій підписав декларацію про проголошення незалежності від Іспанії. В той же час він звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.

Прем’єр Іспанії Маріано Рахой надіслав лідеру Каталонії Карлесу Пучдемону запит з проханням прояснити, що означає декларація про незалежність.