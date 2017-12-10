Каталонія заборгувала Іспанії 52 млрд євро
Про це повідомляє ВВС.
На Каталонію припадає п'ята частина іспанської економіки, однак і зобов'язань у автономії досить: вона винна центральному уряду 52 млрд євро.
Повідомляється, що каталонські банки Caixa і Sabadell, а також кілька компаній житлово-комунального сектора переводять штаб-квартири в інші регіони Іспанії.
Як повідомлялося, 10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон разом з головами кількох партій підписав декларацію про проголошення незалежності від Іспанії. В той же час він звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.
Прем’єр Іспанії Маріано Рахой надіслав лідеру Каталонії Карлесу Пучдемону запит з проханням прояснити, що означає декларація про незалежність.
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