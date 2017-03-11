Каталонські студенти в знак протесту проти арешту урядовців перекрили автошляхи і залізницю

Вони вимагали випустити арештованих напередодні каталонських чиновників, тримаючи в руках банери з написами "Свободу політичним в’язням"

Кількасот студентів перекрили автошляхи та залізницю у Каталонії на знак протесту проти арешту колишніх членів місцевого уряду.

Про це повідомляє El Mundo.

Близько полудня студенти та викладачі, що відгукнулись на заклик громадської організації "Університети республіки", перекрили низку вулиць, що ведуть з центру Барселони.

Вони вимагали випустити арештованих напередодні каталонських чиновників, тримаючи в руках банери з написами "Свободу політичним в’язням". Акція тривала приблизно півгодини. У муніципалітеті Сан-Кугаат-дал-Бальєс, що в провінції Барселона, студени перекрили лінію залізничної компанії Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, розгорнувши там великий банер. Аналогічні перекриття вулиць студенти провели у Жироні. Одним із гасел на розгорнутих банерах було "Лише люди рятують людей".

Нагадаємо, Національна судова колегія Іспанії прийняла рішення про арешт вісьмох членів уряду Каталонії, яких було відсторонено від влади після проголошення незалежності. У їх числі - колишній віце-президент регіону Уріол Жункерас.

Проте сьогодні екс-міністр каталонського уряду Сантьяго Віла, який вніс заставу у 50 тисяч євро, вийде на свободу. Це єдиний каталонський чиновник, який погодився співпрацювати зі слідством, та єдиний із восьми заарештованих екс-урядовців, якого суд арештував із правом застави.

Сантьяго Віла подав у відставку перед проголошенням незалежності Каталонії.