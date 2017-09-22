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Каталонських чиновників хочуть штрафувати за кожен день організацї референдуму

Шістьох високопосадовців оштрафували на 12 тисяч євро
Іспанський конституційний суд наклав щоденні штрафи у розмірі до 12 тисяч євро на топ-чиновників Каталонії за кожен день організації забороненого референдуму про незалежність.
Каталонських чиновників хочуть штрафувати за кожен день організацї референдуму Фото: El Pais

Шістьох високопосадовців оштрафували на 12 тисяч євро, інших 16 чиновників чекає щоденний штраф у розмірі 6 тисяч євро. Виплачувати штрафи доведеться за кожен день організації  референдуму, забороненого судом. Про це повідомляє BBC.

Понад дюжину каталонських чиновників поліція затримала під час обшуків в офісах регіонального уряду Каталонії, які проводилися для пошуку документації, що стосується запланованого референдуму про незалежність. 

Серед затриманих - глава департаменту економіки Каталонії Жозеп Марія Жозе.

Затримання посадовців та обшуки викликали масові протести у Каталонії, на вулиці вийшли десятки тисяч людей.

Як відомо, влада Каталонії має намір 1 жовтня провести референдум про вихід регіону зі складу Іспанії, однак референдум заборонив Конституційний суд.

Зазначимо, у середу Іспанія взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму.

Загострення конфлікту між владою Іспанії та Каталонії триває вже декілька днів після того, як 7 вересня уряд Іспанії заблокував референдум, на якому автономне співтовариство очікувало здобути незалежність. 

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