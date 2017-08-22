Каталонський терорист розповів про підготовку масштабних терактів

Такі атаки планували протягом шести місяців, щоб не викликати підозр

У Каталонії терористичний осередок, яка здійснила теракти, готувала ще більш масштабні атаки.

Про це передає The Independent з посиланням на свідчення підозрюваного в причетності до терактів Мухаммеда Шемляля.

Шемляль є членом цього терористичного осередку. Він отримав поранення під час вибуху в Альканарі, де терористи зберігали балони з бутаном. Також повідомляється, що обвинувачення вимагає для нього обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості звільнення під заставу.

Крім Шемляля, свідчення дають затримані Дріс Укабир, Салах ель-Кариб і Мухаммед Ааллаа. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ісламісти готували теракт в Барселоні шість місяців.

"Члени ісламістського угруповання, які вчинили напади в Барселоні та Камбрільсі, збиралися і планували атаки протягом шести місяців в Каталонії, не викликаючи підозр", - йшлося у публікації іспанської газети El Mundo.

Нагадаємо, що у четвер, 17 серпня, у Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. За останніми даними, в результаті події загинули 13 людей, більше 100 були поранені.

Згодом, у прибережному каталонському місті Камбрілс, розташованому на південний схід від Барселони, співробітники правоохоронних органів Іспанії провели спецоперацію в зв'язку з ймовірною новою терористичною атакою.

Пізніше видання El Espaňol повідомило, що терористи, які вчинили напад в Барселоні, мали більш жорстокі плани. Початковою ідеєю атаки було наповнення трьох фургонів вибуховими речовинами і підрив їх у трьох багатолюдних частинах міста. Однією з поставлених цілей був собор Саграда-Прізвище (Святого Сімейства).

Перед атаками в Барселоні та Камбрільсі два вибухи прогриміли в іспанському муніципалітеті Альканар, унаслідок чого загинуло двоє людей. Було встановлено, що в будинку спрацював вибуховий пристрій, який виготовляли терористи, які там проживали.