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Каталонці у Франції готові надати політичний притулок каталонським лідерам

Французькі прихильники Пучдемона приготували поблизу іспанського кордону будинки і квартири для 200 осіб
Французькі каталонці готові прийняти лідера Каталонії Карлеса Пучдемона і його соратників в разі, якщо їм доведеться покинути Іспанію.
Каталонці у Франції готові надати політичний притулок каталонським лідерам Фото: apnews.com

Французькі прихильники Пучдемона приготували поблизу іспанського кордону будинки і квартири для 200 осіб, для нього самого готова вілла з басейном - на випадок арештів і переслідувань з боку іспанської влади, повідомляє Reuters.

Про це заявив Робер Казановас - глава Комітету за самовизначення Північної Каталонії, як називають район проживання каталонців у французькому департаменті Східні Піренеї.

Нагадаємо, центральний уряд у Мадриді попередив про готовність застосувати силу для відновлення порядку у Каталонії.

Каталонська влада раніше заявила, що не буде виконувати накази іспанського уряду, якщо Мадрид перейде на посилення контролю над регіоном.

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24 10 2017 17:53
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