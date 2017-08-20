Катар не пускає літаки з паломниками з Саудівської Аравії
Документи для отримання дозволів на посадку в аеропорту Дохи були відправлені кілька днів тому, - повідомляє DW з посиланням на генерального директора авіакомпанії Saudia.
Як відомо, через два тижні почнеться щорічне масове паломництво мусульман усього світу в Мекку.
Раніше повідомлялось, що Саудівська Аравія відкриє кордон із Катаром для здійснення хаджу.
Нагадаємо, Катар опинився в економічній ізоляції Бахрейну, Саудівської Аравії, Єгипту і ОАЕ 5 червня після того, як був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".
Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.
Згодом Катар заявив, що має 340 мільярдів доларів у резервах, які могли б допомогти країні Перської затоки витримати ізоляцію її потужними арабськими сусідами.
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