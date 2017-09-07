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Катар вимагатиме компенсацію за завдані від блокади збитки

Відповідний комітет буде розглядати заяви приватних компаній, державних установ та приватних осіб
Уряд Катару повідомив про формування комітету для відшкодування збитків, які були завдані в результаті ізоляції чотирма арабськими країнами.
Катар вимагатиме компенсацію за завдані від блокади збитки Фото: EPA/UPG

Комітет буде розглядати заяви приватних компаній, державних установ та приватних осіб, - повідомив катарський прокурор Алі Аль Маррі, інформує The Associated Press.

Він не навів ніяких деталей, але сказав, що орган буде використовувати як внутрішні, так і міжнародні механізми, щоб вимагати компенсації, і наймати закордонні юридичні фірми для розгляду претензій.

"У вас є люди, які зазнали збитків, бізнесмени, які зазнали збитків, банки, які зазнали збитків, внаслідок цієї блокади. І ті, хто спричинив заподіяну шкоду мають виплатити їм компенсацію", - сказав Аль Маррі.

До складу щойно сформованого комітету, зокрема,  входять міністр юстиції Катару та міністр закордонних справ.

Нагадаємо, Катар передав відповідь на перелік вимог з боку Саудівської Аравії і низки арабських країн на тлі дипломатичної кризи в Перській затоці.

Єгипет, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн звинуватили Катар у зриві посередницьких зусиль із врегулювання кризи дипломатичних відносин.

Раніше Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

 

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