Катар вимагатиме компенсацію за завдані від блокади збитки

Уряд Катару повідомив про формування комітету для відшкодування збитків, які були завдані в результаті ізоляції чотирма арабськими країнами.

Комітет буде розглядати заяви приватних компаній, державних установ та приватних осіб, - повідомив катарський прокурор Алі Аль Маррі, інформує The Associated Press.

Він не навів ніяких деталей, але сказав, що орган буде використовувати як внутрішні, так і міжнародні механізми, щоб вимагати компенсації, і наймати закордонні юридичні фірми для розгляду претензій.

"У вас є люди, які зазнали збитків, бізнесмени, які зазнали збитків, банки, які зазнали збитків, внаслідок цієї блокади. І ті, хто спричинив заподіяну шкоду мають виплатити їм компенсацію", - сказав Аль Маррі.

До складу щойно сформованого комітету, зокрема, входять міністр юстиції Катару та міністр закордонних справ.

Нагадаємо, Катар передав відповідь на перелік вимог з боку Саудівської Аравії і низки арабських країн на тлі дипломатичної кризи в Перській затоці.

Єгипет, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн звинуватили Катар у зриві посередницьких зусиль із врегулювання кризи дипломатичних відносин.

Раніше Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром , який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".