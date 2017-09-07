Катар вимагатиме компенсацію за завдані від блокади збитки
Комітет буде розглядати заяви приватних компаній, державних установ та приватних осіб, - повідомив катарський прокурор Алі Аль Маррі, інформує The Associated Press.
Він не навів ніяких деталей, але сказав, що орган буде використовувати як внутрішні, так і міжнародні механізми, щоб вимагати компенсації, і наймати закордонні юридичні фірми для розгляду претензій.
"У вас є люди, які зазнали збитків, бізнесмени, які зазнали збитків, банки, які зазнали збитків, внаслідок цієї блокади. І ті, хто спричинив заподіяну шкоду мають виплатити їм компенсацію", - сказав Аль Маррі.
До складу щойно сформованого комітету, зокрема, входять міністр юстиції Катару та міністр закордонних справ.
Нагадаємо, Катар передав відповідь на перелік вимог з боку Саудівської Аравії і низки арабських країн на тлі дипломатичної кризи в Перській затоці.
Єгипет, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн звинуватили Катар у зриві посередницьких зусиль із врегулювання кризи дипломатичних відносин.
Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.
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