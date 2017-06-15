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Катар заплатить США $12 млрд за винищувачі F-15

Точну кількість винищувачів, які поставлять США Катару, не називають
США і Катар підписали угоду про купівлю американських винищувачів F-15 на суму в 12 мільярдів доларів.
Катар заплатить США $12 млрд за винищувачі F-15 Фото: Reuters

Угоду підписали глава Пентагону Джеймс Меттіс і міністр оборони Катару Халі даль-Аттія, повідомляє Al Jazeera.

Аттія заявив, що угода підкреслює "давню прихильність Катару співпраці з нашими друзями і союзниками в США в просуванні нашої військової взаємодії для тіснішої стратегічної співпраці в нашій боротьбі з насильницьким екстремізмом в нашому регіоні і за його межами".

Точну кількість винищувачів, які поставлять США Катару, не називають.

Угоду було укладено через декілька тижнів після того, як президент США Дональд Трамп підписав контракт з Саудівською Аравією на постачання американської зброї на майже $ 110 млрд.

Угоду також підписано на тлі дипломатичного скандалу між блоком країн на чолі з Саудівською Аравією і Катаром.

Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, а також Бахрейн і ряд інших країн розірвали відносини з Катаром, звинувативши його в підтримці збройних груп і Ірану, Катар звинувачення неодноразово відхиляв.

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