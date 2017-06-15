Катар заплатить США $12 млрд за винищувачі F-15
Угоду підписали глава Пентагону Джеймс Меттіс і міністр оборони Катару Халі даль-Аттія, повідомляє Al Jazeera.
Аттія заявив, що угода підкреслює "давню прихильність Катару співпраці з нашими друзями і союзниками в США в просуванні нашої військової взаємодії для тіснішої стратегічної співпраці в нашій боротьбі з насильницьким екстремізмом в нашому регіоні і за його межами".
Точну кількість винищувачів, які поставлять США Катару, не називають.
Угоду було укладено через декілька тижнів після того, як президент США Дональд Трамп підписав контракт з Саудівською Аравією на постачання американської зброї на майже $ 110 млрд.
Угоду також підписано на тлі дипломатичного скандалу між блоком країн на чолі з Саудівською Аравією і Катаром.
Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, а також Бахрейн і ряд інших країн розірвали відносини з Катаром, звинувативши його в підтримці збройних груп і Ірану, Катар звинувачення неодноразово відхиляв.
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