Катар заявив, що готовий почати переговори з арабськими країнами

"У Катарі готові обговорювати з арабськими країнами розумні заходи того, як покласти край регіональній кризі", - заявив міністр.

Аль Тані зазначив, що під час переговорів із главою Держдепу США Рексом Тіллерсона, той назвав вимоги арабських країн "такими, що складно реалізувати", передає Reuters.

Глава МЗС зазначив також, що Катар готовий подати до Світової організації торгівлі скаргу на Саудівську Аравію, Бахрейн, ОАЕ та Єгипет.

Раніше повідомлялось, що влада Катару не має наміру здавати свої позиції в дипломатичному конфлікті з сусідніми арабськими державами після оголошеного бойкоту.

Нагадаємо, що Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.