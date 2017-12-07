Катарська авіакомпанія літатиме до Києва з кінця серпня

Компанія входить до списку семи авіакомпаній, що мають найвищий п'ятизірковий рейтинг за версією британського агентства Skytrax

Авіакомпанія Qatar Airways починаючи з 28 серпня 2017 року буде здійснювати щоденні вильоти до аеропорту "Бориспіль" з Дохи.

"Цьому передували і переговори на рівні авіаційних служб обох країн, і злагоджена робота Міністерства, Посольства України в Катарі та Державіаслужби", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у квітні авіакомпанія Qatar Airways оголосила про відкриття 12 нових напрямків на 2017-2018 роки, включаючи Київ.

Qatar Airways - національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в столиці країни місті Доха. Авіакомпанія виконує рейси по 144 пунктах призначення, з яких всі є міжнародними.

Входить до списку семи авіакомпаній, що мають найвищий п'ятизірковий рейтинг за версією британського агентства Skytrax.

Нагадаємо, бюджетний авіаперевізник Buta Airways, який є підрозділом азербайджанської авіакомпанії AZAL, почне польоти з Баку до Києва восени.