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Катарський міністр заявив про намір інвестувати в США 20 млрд доларів

3 грудня аль-Каабі оголосив, що Катар виходить з ОПЕК
Державна катарська нафтокомпанія Qatar Petroleum (QP) інвестує в США не менше $ 20 млрд протягом декількох найближчих років.
Катарський міністр заявив про намір інвестувати в США 20 млрд доларів Фото: з вільних джерел

Про це заявив держміністр з питань енергетики Катару Саад бен Шарід аль-Каабі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він також додав, що QP оголосить своїм зарубіжним партнерам про плани будівництва потужностей зі зрідження природного газу до середини 2019 року.

3 грудня аль-Каабі оголосив, що Катар виходить з ОПЕК. Це рішення в Досі пояснили наміром збільшити в півтора рази видобуток природного газу. Там підкреслили, що вихід з ОПЕК не є політичним або пов'язаним з розбіжностями з іншими країнами - членами організації.

В ОПЕК заявили, що поважають рішення Катару. Країна перестане бути членом картелю з 1 січня 2019 року.

За підсумками 2017 року частка нафтовидобутку країни в рамках ОПЕК була близько 600 тис. бар. на день (1,85%). Сумарний видобуток нафти країнами картелю перевищує 32 млн бар. на день.

Нагадаємо, Катар - 11 країна зі складу ОПЕК за рівнем видобутку нафти. Країна видобувала 610 тисяч барелів на день у жовтні 2018 року. 

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16 12 2018 22:44
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