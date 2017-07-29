Катастрофа у Чорному морі: вісьмох осіб вдалось врятувати
Доля ще одного моряка залишається невідомою. Про це повідомляє "Інтерфакс", посилаючись на джерело у Морському рятувально-координаційному центрі Севастополя.
"Підняли трьох, потім ще п'ятьох", - сказав співробітник центру.
Моряків підняли на борт судна Minoan Grace, яке йшло у Туреччину. Тепер вирішується питання, куди направити врятованих - або в Севастополь, або до Туреччини.
"Вирішується, куди буде ближче і доцільніше відправляти врятованих - у лікарні Севастополя або все-таки до Туреччини. Поки це питання залишається відкритим", - сказав співрозмовник агентства.
Згодом корабель повністю затонув.
Нагадаємо, сьогодні у нейтральних водах Чорного моря у 63 км від Ялти перекинувся суховантаж під прапором Того (Африка). Внаслідок інциденту шість моряків зникли безвісти.
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