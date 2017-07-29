Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Катастрофа у Чорному морі: вісьмох осіб вдалось врятувати

Доля ще одного моряка залишається невідомою
Вісім членів екіпажу суховантажу Anda, який перекинувся у Чорному морі недалеко від анексованого Криму, врятовані. Всього на борту знаходилося дев'ятеро осіб.
Катастрофа у Чорному морі: вісьмох осіб вдалось врятувати Фото: dsns.gov.ua

Доля ще одного моряка залишається невідомою. Про це повідомляє "Інтерфакс", посилаючись на джерело у Морському рятувально-координаційному центрі Севастополя.

"Підняли трьох, потім ще п'ятьох", - сказав співробітник центру.

Моряків підняли на борт судна Minoan Grace, яке йшло у Туреччину. Тепер вирішується питання, куди направити врятованих - або в Севастополь, або до Туреччини.

"Вирішується, куди буде ближче і доцільніше відправляти врятованих - у лікарні Севастополя або все-таки до Туреччини. Поки це питання залишається відкритим", - сказав співрозмовник агентства.

Згодом корабель повністю затонув.

Нагадаємо, сьогодні у нейтральних водах Чорного моря у 63 км від Ялти перекинувся суховантаж під прапором Того (Африка). Внаслідок інциденту шість моряків зникли безвісти.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 07 2017 13:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.