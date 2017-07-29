Катастрофа у Чорному морі: вісьмох осіб вдалось врятувати

Доля ще одного моряка залишається невідомою

Вісім членів екіпажу суховантажу Anda, який перекинувся у Чорному морі недалеко від анексованого Криму, врятовані. Всього на борту знаходилося дев'ятеро осіб.

Доля ще одного моряка залишається невідомою. Про це повідомляє "Інтерфакс", посилаючись на джерело у Морському рятувально-координаційному центрі Севастополя.

"Підняли трьох, потім ще п'ятьох", - сказав співробітник центру.

Моряків підняли на борт судна Minoan Grace, яке йшло у Туреччину. Тепер вирішується питання, куди направити врятованих - або в Севастополь, або до Туреччини.

"Вирішується, куди буде ближче і доцільніше відправляти врятованих - у лікарні Севастополя або все-таки до Туреччини. Поки це питання залишається відкритим", - сказав співрозмовник агентства.

Згодом корабель повністю затонув.

Нагадаємо, сьогодні у нейтральних водах Чорного моря у 63 км від Ялти перекинувся суховантаж під прапором Того (Африка). Внаслідок інциденту шість моряків зникли безвісти.