Катрін Деньов вибачилась перед жертвам насильства, яких образив її лист
Деньов також дала декілька пояснень щодо своєї позиції в цьому питанні в особистій колонці для газети Liberation.
"Я була актрисою з 17 років. Безумовно, я могла б сказати, що була свідком більш ніж делікатних ситуацій або що я знаю від інших актрис, як кінематографісти боягузливо зловживали своєю владою. Але це не для мене, – говорити від імені моїх сестер. Те, що створює травмуючі або нестерпні ситуації, завжди є владою, субординацією або певною формою впливу. Пастка закривається, коли стає неможливо сказати "ні", не ризикуючи втратити роботу або зазнати принижень і сарказму", - написала Деньов. Вона також закликала боротися з цією проблемою, навчаючи правильній поведінці дітей – і хлопчиків, і дівчаток.
Разом з тим, Деньов пояснила, що поставила свій підпис під відкритим листом, тому що не згодна з тим, що відбувається. Її не влаштовує, що люди втрачають кар'єри і піддаються остракізму через пости у соціальних мережах і публічні заяви, не підкріплені жодними доказами.
"Так, мені подобається свобода. Мені не подобається риса нашого часу, коли кожен відчуває себе в праві судити, третирувати і засуджувати. Час, коли прості пости в соціальних мережах ведуть до покарання, звільнення, а інколи й лінчування в засобах масової інформації", - написала актриса.
"Я по-братськи вітаю всіх жертв мерзенних дій, які, можливо, були засмучені цим відкритим листом, опублікованими у Le Monde, і саме у них одних я прошу вибачення", - завершила свою колонку Деньов.
Нагадаємо, текст відкритого листа, під яким поставили підписи Катрін Деньов і ще 100 знаменитих французьких жінок, був опублікований 9 січня. У ньому подпісантки виступили за право чоловіків фліртувати з жінками і засудили пуританство.
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