Катрін Деньов вибачилась перед жертвам насильства, яких образив її лист

Французька актриса Катрін Деньов, яка підписала відкритий лист із закликом не позбавляти права чоловіків залицятися до жінок, вибачилася перед тими, кого цей лист образив.

Деньов також дала декілька пояснень щодо своєї позиції в цьому питанні в особистій колонці для газети Liberation.

"Я була актрисою з 17 років. Безумовно, я могла б сказати, що була свідком більш ніж делікатних ситуацій або що я знаю від інших актрис, як кінематографісти боягузливо зловживали своєю владою. Але це не для мене, – говорити від імені моїх сестер. Те, що створює травмуючі або нестерпні ситуації, завжди є владою, субординацією або певною формою впливу. Пастка закривається, коли стає неможливо сказати "ні", не ризикуючи втратити роботу або зазнати принижень і сарказму", - написала Деньов. Вона також закликала боротися з цією проблемою, навчаючи правильній поведінці дітей – і хлопчиків, і дівчаток.

Разом з тим, Деньов пояснила, що поставила свій підпис під відкритим листом, тому що не згодна з тим, що відбувається. Її не влаштовує, що люди втрачають кар'єри і піддаються остракізму через пости у соціальних мережах і публічні заяви, не підкріплені жодними доказами.

"Так, мені подобається свобода. Мені не подобається риса нашого часу, коли кожен відчуває себе в праві судити, третирувати і засуджувати. Час, коли прості пости в соціальних мережах ведуть до покарання, звільнення, а інколи й лінчування в засобах масової інформації", - написала актриса.

"Я по-братськи вітаю всіх жертв мерзенних дій, які, можливо, були засмучені цим відкритим листом, опублікованими у Le Monde, і саме у них одних я прошу вибачення", - завершила свою колонку Деньов.

Нагадаємо, текст відкритого листа, під яким поставили підписи Катрін Деньов і ще 100 знаменитих французьких жінок, був опублікований 9 січня. У ньому подпісантки виступили за право чоловіків фліртувати з жінками і засудили пуританство.