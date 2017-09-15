Катування в Одеському СІЗО: голові управління кримінальних покарань Мін'юсту повідомили про підозру

Прокуратура повідомила про підозру в організації катування утримуваних в Одеському СІЗО в.о. начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.

"​У четвер, 14 вересня, слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру в організації катування утримуваних виконуючому обов’язки начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції", - повідомляє генералньий прокурор України Юрій Луценко у Facebook.

За даними вказаного відомства зараз цю посаду займає Анатолій Ковтун.

Як повідомив Луценко, у вказаному СІЗО підсудний вбив працівницю установи, а керівництво Пенітенціарної служби організувало масове побиття утримуваних.

Крім того, повідомляється, що прем'єр міністр Володимир Гройсман, за поданням генпрокурора, доручив міністру юстиції провести реорганізацію Пенітенціарної служби.

Нагадаємо, що під стінами одеського СІЗО пройшов імпровізований мітинг проти акцій залякування, які пройшли після жорстокого вбивства арештантом співробітниці ізолятора.

Водночас прес-секретар заступника голови Мін'юсту Юрій Маслак спростував інформацію про акції залякування в одеському СІЗО.

17 серпня в 5 корпусі одеського СІЗО виявили розчленоване тіло молодшого інспектора II категорії відділу режиму і охорони Олени Порошенко. Вбивця зґвалтував і задушив жінку, після чого розрізав тіло на шматки і кинув їх у сміттєві баки.

Начальник СІЗО В'ячеслав Коваль відсторонений від посади на час проведення розслідування фактів злочинної недбалості співробітників ізолятора.

Арештанта, підозрюваного в скоєнні вбивства перевели в інший ізоляторі з метою його безпеки.