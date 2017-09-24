CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ гуртожитку для біженців у місті Еггеленфельд (Нижня Баварія) стався конфлікт, в результаті якого загинув 28-річний українець.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Казах вбив українця в гуртожитку для біженців у Баварії
Між чоловіками спалахнула сварка
Фото: Reuters
Українець жив в одній кімнати з 47-річним біженцем з Казахстану. Вранці 23 вересня між ними спалахнула сварка, в результаті якої українець отримав настільки важкі травми, що помер ще в гуртожитку, інформує DW з посиланням на поліцію.
Будь-які інші подробиці не повідомляються. 47-річний підозрюваний ще в неділю постане перед судом, який обере йому запобіжний захід.
У місті Куров Люблінського воєводства у Польщі 36-річний український "заробітчанин" Сергій В. жорстоко вбив 32-річного футболіста місцевої команди Гжегожа К. після сварки у барі.
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24 09 2017 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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