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Казах вбив українця в гуртожитку для біженців у Баварії

Між чоловіками спалахнула сварка
У гуртожитку для біженців у місті Еггеленфельд (Нижня Баварія) стався конфлікт, в результаті якого загинув 28-річний українець.
Казах вбив українця в гуртожитку для біженців у Баварії Фото: Reuters

Українець жив в одній кімнати з 47-річним біженцем з Казахстану. Вранці 23 вересня між ними спалахнула сварка, в результаті якої українець отримав настільки важкі травми, що помер ще в гуртожитку, інформує DW з посиланням на поліцію.

Будь-які інші подробиці не повідомляються. 47-річний підозрюваний ще в неділю постане перед судом, який обере йому запобіжний захід.

У місті Куров Люблінського воєводства у Польщі 36-річний український "заробітчанин" Сергій В. жорстоко вбив 32-річного футболіста місцевої команди Гжегожа К. після сварки у барі.

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24 09 2017 13:16
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