Казахстан переходить з кирилиці на латиницю

Раніше від кириличного алфавіту відмовилися Азербайджан, Молдова, Туркменія і Узбекистан, які входили в СРСР.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв розпорядився перевести казахську абетку з кирилиці на латиницю.

Про це йдеться у статті Назарбаєва в газеті "Егемен Казахстан", інформує "Інтерфакс-Україна".

"До кінця 2017 після консультацій з науковцями та представниками громадськості повинен бути розроблений єдиний стандарт нового алфавіту і графіки на латиниці. З 2018 року треба готувати фахівців для навчання і випускати підручники для середньої школи. У найближчі два роки треба провести всі організаційні і методичні роботи", — підкреслив він.

Назарбаєв додав, що в перший час поряд з латиницею в Казахстані буде використовуватися і кирилиця.

Як відомо, раніше від кириличного алфавіту відмовилися Азербайджан, Молдова, Туркменія і Узбекистан, які входили в СРСР.

З колишніх середньоазіатських республік СРСР кириличний алфавіт поки зберегли Киргизія і Таджикистан.