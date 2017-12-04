Казахстан переходить з кирилиці на латиницю
Про це йдеться у статті Назарбаєва в газеті "Егемен Казахстан", інформує "Інтерфакс-Україна".
"До кінця 2017 після консультацій з науковцями та представниками громадськості повинен бути розроблений єдиний стандарт нового алфавіту і графіки на латиниці. З 2018 року треба готувати фахівців для навчання і випускати підручники для середньої школи. У найближчі два роки треба провести всі організаційні і методичні роботи", — підкреслив він.
Назарбаєв додав, що в перший час поряд з латиницею в Казахстані буде використовуватися і кирилиця.
Як відомо, раніше від кириличного алфавіту відмовилися Азербайджан, Молдова, Туркменія і Узбекистан, які входили в СРСР.
З колишніх середньоазіатських республік СРСР кириличний алфавіт поки зберегли Киргизія і Таджикистан.
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