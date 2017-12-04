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Казахстан переходить з кирилиці на латиницю

Раніше від кириличного алфавіту відмовилися Азербайджан, Молдова, Туркменія і Узбекистан, які входили в СРСР.
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв розпорядився перевести казахську абетку з кирилиці на латиницю.
Казахстан переходить з кирилиці на латиницю Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у статті Назарбаєва в газеті "Егемен Казахстан", інформує "Інтерфакс-Україна".

"До кінця 2017 після консультацій з науковцями та представниками громадськості повинен бути розроблений єдиний стандарт нового алфавіту і графіки на латиниці. З 2018 року треба готувати фахівців для навчання і випускати підручники для середньої школи. У найближчі два роки треба провести всі організаційні і методичні роботи", — підкреслив він. 

Назарбаєв додав, що в перший час поряд з латиницею в Казахстані буде використовуватися і кирилиця.  

Як відомо, раніше від кириличного алфавіту відмовилися Азербайджан, Молдова, Туркменія і Узбекистан, які входили в СРСР.

З колишніх середньоазіатських республік СРСР кириличний алфавіт поки зберегли Киргизія і Таджикистан.

Нагадаємо, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про намір провести конституційну реформу в країні.
 
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