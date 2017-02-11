Казахстанській журналістці обрали запобіжний захід

Арешт буде тривати до закінчення перевірки з питання екстрадиції

Суд у Києві обрав запобіжний захід для казахстанської опозиційної журналістки Жанари Ахмет у вигляді екстрадиційного арешту терміном на два місяці.

Згідно з процедурою, запобіжний захід можуть продовжити максимум на рік.

Арешт буде тривати до закінчення перевірки з питання екстрадиції, яку проводить Генпрокуратура.

"Ми будемо подавати апеляцію на це рішення, на це у нас є 5 днів", - повідомив один із адвокатів Ахмет Євген Грушовець, інформує Громадське.

Крім того, взяти на поруки журналістку пропонувала народний депутат України Світлана Заліщук.

Нагадаємо, суд заарештував на 18 днів журналістку і блогера з Казахстану Жанара Ахмет.

22 жовтня у ЗМІ з’явилася інформація про затримання у Києві Жанари Ахмет.

Згодом прес-секретар київської поліції Оксана Блищик повідомила, що поліція Києва не затримувала журналістку з Казахстану. Однак адвокат журналістки розповів, що Ахмет перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у місті Вишгород Київської області.