Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Казахстанській журналістці обрали запобіжний захід

Арешт буде тривати до закінчення перевірки з питання екстрадиції
Суд у Києві обрав запобіжний захід для казахстанської опозиційної журналістки Жанари Ахмет у вигляді екстрадиційного арешту терміном на два місяці.
Казахстанській журналістці обрали запобіжний захід Фото: radiosvoboda.org

Згідно з процедурою, запобіжний захід можуть продовжити максимум на рік.

Арешт буде тривати до закінчення перевірки з питання екстрадиції, яку проводить Генпрокуратура.

"Ми будемо подавати апеляцію на це рішення, на це у нас є 5 днів", - повідомив один із адвокатів Ахмет Євген Грушовець, інформує Громадське.

Крім того, взяти на поруки журналістку пропонувала народний депутат України Світлана Заліщук.

Нагадаємо, суд заарештував на 18 днів журналістку і блогера з Казахстану Жанара Ахмет.

22 жовтня у ЗМІ з’явилася інформація про затримання у Києві Жанари Ахмет

Згодом прес-секретар київської поліції Оксана Блищик повідомила, що поліція Києва не затримувала журналістку з Казахстану. Однак адвокат журналістки розповів, що Ахмет перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у місті Вишгород Київської області.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 11 2017 20:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Микольська: З моменту призначення на посаду, я купую лише український одяг, взуття та аксесуари

Микольська: З моменту призначення на посаду, я купую лише український одяг, взуття та аксесуари

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.