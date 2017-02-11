Казахстанській журналістці обрали запобіжний захід
Згідно з процедурою, запобіжний захід можуть продовжити максимум на рік.
Арешт буде тривати до закінчення перевірки з питання екстрадиції, яку проводить Генпрокуратура.
"Ми будемо подавати апеляцію на це рішення, на це у нас є 5 днів", - повідомив один із адвокатів Ахмет Євген Грушовець, інформує Громадське.
Крім того, взяти на поруки журналістку пропонувала народний депутат України Світлана Заліщук.
Нагадаємо, суд заарештував на 18 днів журналістку і блогера з Казахстану Жанара Ахмет.
22 жовтня у ЗМІ з’явилася інформація про затримання у Києві Жанари Ахмет.
Згодом прес-секретар київської поліції Оксана Блищик повідомила, що поліція Києва не затримувала журналістку з Казахстану. Однак адвокат журналістки розповів, що Ахмет перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у місті Вишгород Київської області.
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