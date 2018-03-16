Казарми на полігоні "Широкий Лан" готові на 55%

Бригадний табір на військовому полігоні "Широкий Лан" у Миколаївській області готовий на 55%.

"Завершили повністю всі стіни казарм, закінчили перекриття, закінчили дах, на 95% закінчили віконні прорізи - це те, що ми повинні були виконати до Нового року. Після Нового року завдання поставлене і виконується в повному обсязі з монтажу сендвіч-панелей для утеплення приміщень і виконання робіт з ущільнення всіх стін, закриття всіх щілин по периметру і закриття віконних прорізів наличниками", - розповів представник підрядника Олександр Вайнанович в сюжеті військової телерадіокомпанії "Бриз".

Проект бригадного містечка також включає в себе їдальню, КПП, очисні споруди, котельню, інженерні мережі, каналізацію.

Завершення робіт заплановано на осінь 2018 року.

Як повідомляв iPress.ua, військовий полігон "Широкий Лан" опинився у центрі скандалу, оскільки після танення снігу його затопило брудом. Також в ніч на 13 березня в результаті пожежі на полігоні загинув один військовослужбовець, ще семеро постраждали.

Радник президента України Юрій Бірюков рік тому повідомив, що на "Широкому Лані" почалося будівництво бригадного табору, на об'єкт виділено 370 млн грн. Він стверджував, що об'єкт повинен бути побудований до кінця 2017 року.

Тепер же Бірюков заявляє, що в ситуації, яка склалася на військовому полігоні, винне різке потепління.

"Через чотири доби температура переходить із -10 до +5, всі цифри за Цельсієм. Що відбувається з тим снігом, якого багато? Накладаємо це на ґрунтову карту - там 15 сантиметрів чорнозему, а під ним одразу йде глина", - написав він.

"Історія з Широким Ланом проста і очевидна. Її так активно і бадьоро розганяють з однієї причини - ми там дійсно будуємо шикарний стаціонарний табір. Не так швидко, як хотілося - хотіли до кінця року, але наклалися сотня об'єктивних причин і термін здачі всього комплексу планується близько серпня цього року", - написав Бірюков у Facebook.

У понеділок, 12 березня, Військова прокуратура почала розслідування за фактом неналежних умов на полігоні "Широкий Лан".