КДК ФФУ довічно дискваліфікував 18 футболістів за участь у "збірній ДНР" Найстарший гравець - Саєтов Роман Сергійович

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України (КДК ФФУ) прийняв рішення щодо футболістів, які залучались до так званої "збірної ДНР".

Фото: Reuters

КДК ФФУ розглянув справу про заяву Служби безпеки України стосовно футболістів, що брали участь у футбольних матчах у складі так званої "ДНР", інформує офіційний сайт ФФУ. За підсумками засідання КДК вирішив заборонити довічно здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом: – Кравченку Володимиру Сергійовичу, 10.01.1986 р.н.; – Нікуліну Денису Сергійовичу, 17.10.1994 р.н.; – Сінькову Максиму Юрійовичу, 09.12.1997 р.н.; – Селезньову Анатолію Вікторовичу, 08.04.1995 р.н.; – Крохмалю Сергію Ігоровичу, 29.08.1990 р.н.; – Кушніру Андрію Юрійовичу, 22.02.1994 р.н.; – Рябому Андрію Олександровичу, 26.03.1988 р.н.; – Мішину Владиславу Вадимовичу, 22.05.1994 р.н.; – Зінченку Руслану Володимировичу, 26.08.1996 р.н.; – Махну Ярославу Миколайовичу, 15.05.1993 р.н.; – Саєтову Роману Сергійовичу, 18.08.1981 р.н.; – Свиридову Платону Миколайовичу, 20.11.1986 р.н.; – Поточному Денису Григоровичу, 08.05.1985 р.н.; – Іванову Івану Олександровичу, 12.02.1988 р.н.; – Дмитрішину Ігору Олеговичу, 24.10.1995 р.н.; – Станенку Віктору Вадимовичу, 31.10.1991 р.н.; – Шмакову Микиті Руслановичу, 20.04.1996 р.н.; – Золотарю Костянтину Павловичу, 24.03.1994 р.н. Нагадаємо, що український рефері Юрій Вакс вирішив судити матчі в анексованому Криму. Свою позицію арбітр пояснив у проекті FootballHub.

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