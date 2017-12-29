КДК ФФУ довічно дискваліфікував 18 футболістів за участь у "збірній ДНР"
КДК ФФУ розглянув справу про заяву Служби безпеки України стосовно футболістів, що брали участь у футбольних матчах у складі так званої "ДНР", інформує офіційний сайт ФФУ.
За підсумками засідання КДК вирішив заборонити довічно здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом:
– Кравченку Володимиру Сергійовичу, 10.01.1986 р.н.;
– Нікуліну Денису Сергійовичу, 17.10.1994 р.н.;
– Сінькову Максиму Юрійовичу, 09.12.1997 р.н.;
– Селезньову Анатолію Вікторовичу, 08.04.1995 р.н.;
– Крохмалю Сергію Ігоровичу, 29.08.1990 р.н.;
– Кушніру Андрію Юрійовичу, 22.02.1994 р.н.;
– Рябому Андрію Олександровичу, 26.03.1988 р.н.;
– Мішину Владиславу Вадимовичу, 22.05.1994 р.н.;
– Зінченку Руслану Володимировичу, 26.08.1996 р.н.;
– Махну Ярославу Миколайовичу, 15.05.1993 р.н.;
– Саєтову Роману Сергійовичу, 18.08.1981 р.н.;
– Свиридову Платону Миколайовичу, 20.11.1986 р.н.;
– Поточному Денису Григоровичу, 08.05.1985 р.н.;
– Іванову Івану Олександровичу, 12.02.1988 р.н.;
– Дмитрішину Ігору Олеговичу, 24.10.1995 р.н.;
– Станенку Віктору Вадимовичу, 31.10.1991 р.н.;
– Шмакову Микиті Руслановичу, 20.04.1996 р.н.;
– Золотарю Костянтину Павловичу, 24.03.1994 р.н.
Нагадаємо, що український рефері Юрій Вакс вирішив судити матчі в анексованому Криму. Свою позицію арбітр пояснив у проекті FootballHub.
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