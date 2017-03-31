Кемерон не виключає, що Європа може "забути" про Україну

За його словами, причиною може бути те, що "в міжнародних справах втомлюються від певних проблем"

Колишній британський прем’єр-міністр Девід Кемерон переконаний, що існує небезпека значного зниження рівня підтримки Заходом України після трьох років війни на Донбасі.

На запитання чи справді Захід може "забути" про Україну, Кемерон відповів, що "така небезпека є". За його словами, причиною може бути те, що "в міжнародних справах втомлюються від певних проблем".

"Але якщо врахувати, скільки крові ми колись пролили в Європі через зміни кордонів за допомогою сили, через насильство, то Європа не повинна забувати про те, що з вами сталося. І я впевнений, що європейські лідери і країни, на чолі з Терезою Мей, Ангелою Меркель і Дональдом Туском, серйозно дбають про майбутнє України і будуть продовжувати це робити", - розповів Кемерон в інтерв'ю "Європейській правді".

На його думку, щоб не втратити увагу Заходу українські лідери повинні "нагадувати Заходу про важливість суверенної природи України як повноправного члена ООН, що має право на самовизначення".

"Друге, що потрібно зробити – нагадати людям, що, інвестуючи в Україну, вони інвестують в успіх. Країна, яка розвивається та проводить реформи, може перетворитися на історію успіху. І третє: вам потрібні приклади того, що вже було зроблено – вжиті заходи, здійснені зміни – щоб дати людям впевненість у тому, що історія успіху продовжуватиметься", - зазначив колишній британський прем’єр.

Нагадаємо, цього тижня Президент Петро Порошенко провів зустріч з Девідом Кемероном. Глава держави подякував Девіду Кемерону за активну і тверду позицію в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Сторони обговорили питання протидії російської агресії на Донбасі. Мова йшла про збереження існуючого режиму санкцій ЄС відносно Російської Федерації як ефективного інструменту забезпечення повної імплементації мінських домовленостей і повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.