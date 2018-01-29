Кендрік Ламар отримав Греммі за найкращий реп альбом року Альбом Кендріка Ламара Damn визнаний найкращим у 2017 році

Репер Кендрік Ламар отримав премію Греммі в категорії Найращий реп альбом року.

Фото: з вільних джерел

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