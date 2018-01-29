Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кендрік Ламар отримав Греммі за найкращий реп альбом року

Альбом Кендріка Ламара Damn визнаний найкращим у 2017 році
Репер Кендрік Ламар отримав премію Греммі в категорії Найращий реп альбом року.
Кендрік Ламар отримав Греммі за найкращий реп альбом року Фото: з вільних джерел

Ламар отримав нагороду за альбом Damn, який вийшов у 2017 році.

 

Нагадаємо, співак Бруно Марс став тріумфатором 60-ї премії "Греммі" — цьогоріч він отримав сім статуеток.
 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 01 2018 10:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Паралімпійський чемпіон Віктор Дідух: Не кожен може стати чемпіоном, але кожен може спробувати

Паралімпійський чемпіон Віктор Дідух: Не кожен може стати чемпіоном, але кожен може спробувати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.