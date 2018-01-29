CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРепер Кендрік Ламар отримав премію Греммі в категорії Найращий реп альбом року.
Нагадаємо, співак Бруно Марс став тріумфатором 60-ї премії "Греммі" — цьогоріч він отримав сім статуеток.
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Кендрік Ламар отримав Греммі за найкращий реп альбом року
Альбом Кендріка Ламара Damn визнаний найкращим у 2017 році
Фото: з вільних джерел
Ламар отримав нагороду за альбом Damn, який вийшов у 2017 році.
Congrats Best Rap Album winner - @KendrickLamar 'DAMN.' #GRAMMYs pic.twitter.com/bMsaovXtO2— Recording Academy (@RecordingAcad) 29 января 2018 г.
Нагадаємо, співак Бруно Марс став тріумфатором 60-ї премії "Греммі" — цьогоріч він отримав сім статуеток.
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29 01 2018 10:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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