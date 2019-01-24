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Кенія у 2019 році проведе перепис населення з використанням смартфонів

Раніше електронні пристрої вже використовувалися під час перепису населення в низці африканських країн
Уряд Кенії планує провести перепис населення в серпні 2019 року з використанням смартфонів, а не паперових опитувальників.
Кенія у 2019 році проведе перепис населення з використанням смартфонів Фото: АFP

Для цього влада має намір закупити 165 тис. смартфонів, повідомляє агентство "Сіньхуа", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми плануємо використовувати мобільні технології, щоб підвищити якість зібраних даних, оскільки в них є функції виправлення помилкових відповідей і перехресної перевірки даних", - заявив секретар кабінету в міністерстві фінансів Кенії Генрі Ротич.

За його словами, останній перепис у Кенії проводився в 2009 році. Тоді дані показали, що населення країни складає трохи менше 39 млн чоловік.

До слова, раніше електронні пристрої вже використовувалися під час перепису населення в таких африканських країнах як Єгипет, Сенегал та Ефіопія.

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24 01 2019 21:54
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