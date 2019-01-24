CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУряд Кенії планує провести перепис населення в серпні 2019 року з використанням смартфонів, а не паперових опитувальників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кенія у 2019 році проведе перепис населення з використанням смартфонів
Раніше електронні пристрої вже використовувалися під час перепису населення в низці африканських країн
Фото: АFP
Для цього влада має намір закупити 165 тис. смартфонів, повідомляє агентство "Сіньхуа", передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми плануємо використовувати мобільні технології, щоб підвищити якість зібраних даних, оскільки в них є функції виправлення помилкових відповідей і перехресної перевірки даних", - заявив секретар кабінету в міністерстві фінансів Кенії Генрі Ротич.
За його словами, останній перепис у Кенії проводився в 2009 році. Тоді дані показали, що населення країни складає трохи менше 39 млн чоловік.
До слова, раніше електронні пристрої вже використовувалися під час перепису населення в таких африканських країнах як Єгипет, Сенегал та Ефіопія.
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