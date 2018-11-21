Керченський міст зміщується, - МінТОТ

Незаконно побудований РФ Керченський міст зміщується - про це свідчать результати космічної зйомки.

"Такі висновки зроблені на основі інтерферометричного методу обробки даних космічних знімків, зроблених зі сторони тимчасово окупованого Кримського півострову, та острова Тузли", - повідомляє Міністерство з питань тимчасово окуповних територій і внутрішньо переміщених осіб у Facebook.

Зафіксовано кілька критичних ділянок - у районі штучного насипу з боку Кримського півострову фіксуються об’єкти з вертикальними зміщеннями зі швидкістю від 89 міліметрів (просідання) до 52 міліметрів на рік (підняття), підкреслили у міністерстві.

Крім цього, у центральній частині мосту фіксується підняття арки залізничного сполучення зі швидкістю до 30 міліметрів на рік.

Підкреслюється, що арка автомобільного сполучення просідає зі швидкістю до 32 міліметрів на рік.

На території острова Тузла спостерігаються дві небезпечні ділянки: частина коси просідає зі швидкістю від 10 до 90 міліметрів на рік, а об’єкти поруч з ділянкою мосту просідають зі швидкістю до 83 міліметрів на рік.

За оцінками фахівців, виявлені вертикальні зміщення арок мосту свідчать про нестабільність морського дна у місцях встановлення опор та мають негативний вплив на акваторію Чорного моря.

Виявлені зміщення можуть нести загрози життю і здоров’ю людей, наголошують у МінТОТ.

"Складні погодні умови, особливо у зимовий період в сейсмічно нестабільному районі, можуть посилити дестабілізуючі фактори впливу на стійкість Керченського мосту", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 15 травня за участі президента РФ Володимира Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.

Водночас Президент України Петро Порошенко заявив, що "незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля".

У Євросоюзі підкреслили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.

Також, прокуратура Автономної Республіки Крим перевіряє причетність українських та іноземних компаній до будівництва керченського мосту.