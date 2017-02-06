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Керівник "Автомобільних доріг України" Гриненко подав у відставку

За словами чиновника, він залишає ДАК із розробленим планом реформ, очищену від корупціонерів
Керівник ПАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" Артем Гриненко написав заяву про відставку.
Керівник "Автомобільних доріг України" Гриненко подав у відставку Фото:ukrinform.ua

"Сьогодні я залишив свою посаду. Іноді, щоб відчинити наступні двері треба закрити попередні", - повідомив у Facebook.

Він подякував команді й нагадав, що разом із нею добивався скасування ліквідації компанії.

За словами чиновника, він залишає ДАК із розробленим планом реформ, очищену від корупціонерів.

Гриненко виконував обов'язки керівника компанії з 15 грудня 2016 року.

Нагадаємо, що 31 травня міністр інформаційної політики Юрій Стець написав заяву про відставку з посади за станом здоров’я.

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02 06 2017 15:58
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