ПОЛІТИКА НОВИНИКерівник ПАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" Артем Гриненко написав заяву про відставку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Керівник "Автомобільних доріг України" Гриненко подав у відставку
За словами чиновника, він залишає ДАК із розробленим планом реформ, очищену від корупціонерів
Фото:ukrinform.ua
"Сьогодні я залишив свою посаду. Іноді, щоб відчинити наступні двері треба закрити попередні", - повідомив у Facebook.
Він подякував команді й нагадав, що разом із нею добивався скасування ліквідації компанії.
За словами чиновника, він залишає ДАК із розробленим планом реформ, очищену від корупціонерів.
Гриненко виконував обов'язки керівника компанії з 15 грудня 2016 року.
Нагадаємо, що 31 травня міністр інформаційної політики Юрій Стець написав заяву про відставку з посади за станом здоров’я.
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02 06 2017 15:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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