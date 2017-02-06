Керівник "Автомобільних доріг України" Гриненко подав у відставку

За словами чиновника, він залишає ДАК із розробленим планом реформ, очищену від корупціонерів

Керівник ПАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" Артем Гриненко написав заяву про відставку.

"Сьогодні я залишив свою посаду. Іноді, щоб відчинити наступні двері треба закрити попередні", - повідомив у Facebook.

Він подякував команді й нагадав, що разом із нею добивався скасування ліквідації компанії.

За словами чиновника, він залишає ДАК із розробленим планом реформ, очищену від корупціонерів.

Гриненко виконував обов'язки керівника компанії з 15 грудня 2016 року.