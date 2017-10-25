CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГолова регіональної адміністрації Каталонії Карлес Пучдемон відмовився виступити у верхній палаті (сенаті) іспанського парламенту в МадридіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Керівник Каталонії відмовився виступати в іспанському сенаті
Політик не захотів озвучити свою позицію щодо проголошення незалежності очолюваного ним краю
Фото: EPA/UPG
Про це інформує DW.
Як пояснив офіційний представник центрального уряду Іспанії Ін'їго Мендес де Віго, у каталонського політика був шанс озвучити свою позицію щодо проголошення незалежності очолюваного ним краю, однак він ним не скористався.
"Вочевидь, Пучдемон не хотів діалогу", - наголосив посадовець.
Нагадаємо, центральний уряд у Мадриді попередив про готовність застосувати силу для відновлення порядку у Каталонії.
Каталонська влада раніше заявила, що не буде виконувати накази іспанського уряду, якщо Мадрид перейде на посилення контролю над регіоном.
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25 10 2017 21:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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