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Керівник Каталонії відмовився виступати в іспанському сенаті

Політик не захотів озвучити свою позицію щодо проголошення незалежності очолюваного ним краю
Голова регіональної адміністрації Каталонії Карлес Пучдемон відмовився виступити у верхній палаті (сенаті) іспанського парламенту в Мадриді
Керівник Каталонії відмовився виступати в іспанському сенаті Фото: EPA/UPG

Про це інформує DW.

Як пояснив офіційний представник центрального уряду Іспанії Ін'їго Мендес де Віго, у каталонського політика був шанс озвучити свою позицію щодо проголошення незалежності очолюваного ним краю, однак він ним не скористався.

"Вочевидь, Пучдемон не хотів діалогу", - наголосив посадовець.

Нагадаємо, центральний уряд у Мадриді попередив про готовність застосувати силу для відновлення порядку у Каталонії.

Каталонська влада раніше заявила, що не буде виконувати накази іспанського уряду, якщо Мадрид перейде на посилення контролю над регіоном.

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25 10 2017 21:52
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