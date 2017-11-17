Керівник місії ОБСЄ може зустрітися з Плотницьким і Захарченком

Хуг готовий обговорити з ними безпекову ситуацію у відповідних районах

Заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг хоче зустрітися з ватажками терористів ОРДО Олександром Захарченком та ОРЛО Ігорем Плотницьким.

"Запропонував влаштувати зустріч з паном Захарченком і паном Плотницьким та готовий обговорити з ними безпекову ситуацію у відповідних районах, виконання Мінських домовленостей, а також перешкоджання у здійсненні моніторингу СММ", - повідомляє прес-служба СММ.

За даними місії, з 19 до 25 листопада Хуг перебуватиме з візитом на сході України. Там він збирається оцінити безпекову ситуації уздовж лінії зіткнення та перевірити, як просувається ремонт на об’єктах життєзабезпечення.

"Під час візиту Александр Хуг долучиться до патрулів спостерігачів ОБСЄ вздовж лінії зіткнення", - кажуть у прес-службі.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вперше обговорив з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким питання обміну полоненими.