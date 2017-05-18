Керівник Одеської митниці перед призначенням переписав усе майно на сина-студента

Нещодавно у сина податківця з'явилася ще й компанія, а сам Владислав Власов поїхав навчатися бізнесу в Амстердам

Минулого року керівник Одеської митниці (тоді - головний митник АТО), Олександр Власов, подарував всю нерухомість родини - 20-річному сину Владиславу.

Згідно з декларацією про доходи за 2016 рік, Олександр Власов із дружиною подарували сину квартиру на 135,7 кв.м. в Києві. Також в якості подарунків Владислав отримав ще: однокімнатну квартиру, будинок на 230 кв.м. в Києві, та земельну ділянку під ним. У власності Власова-молодшого є і паркомісце на 17 кв.м., яким користується батько-податківець, повідомляють журналісти Bihus.info.

Автомобілі керівник Одеської митниці позичає в сина та дружини. У власності Владислава - MINI COOPER COUNTRYMAN 2012 р.в., придбаний влітку минулого року за 230 000 грн, вдвічі дешевше від ринкової ціни. У Інеси Власової - дві MAZDA 3 НВ 2012 р.в., придбані новими у 2012 та 2013 роках.

Крім нерухомості, в минулому році у сина Олександра Власова з'явився і бізнес. Він володіє 80% ТОВ “Сіті-ферма”, а 20% належить кримчанину Валерію Конопльову. Основний вид діяльності фірми - виробництво олії та тваринних жирів.

Та свої знання в бізнесі юний підприємець покращує в Амстердамі. Таку інформацію він зазначив на своїй сторінці у Facebook.

В Амстердамському університеті Владислав вивчає економіку і бізнес, до цього освіту здобував в Київському університеті права. Рік навчання в Амстердамському університеті вартує від 12 тис євро.

Задекларовані доходи керівника Одеської митниці Олександра Власова за минулий рік - 332 983 грн. Готівкою Власов зберігає 150 тис грн, у дружини готівки - 350 тис грн. На банківських рахунках дружини Інеси - 700 тис грн, 3 тис дол і 4 тис - євро. Позичені кошти третім особам - по 100 тисяч доларів і євро.

Дружина Олександра Власова, як і їхній син, теж завела підприємницьку діяльність минулого року. За 2016 рік від підприємницької діяльності отримала 876 000 грн. У реєстрі Мін’юсту є тільки одна людина з таким іменем і вона зареєтрована ФОП-ом з березня 2016 року в Дариницькому районі Києва, де розташована квартира Владислава. Основний вид діяльності - виготовлення виробів із хутра.

Нагадаємо, що до призначення керівником Одеської митниці 15 травня 2017 року Олександр Власов працював командиром спецпідрозділу "Фантом". Завдання "Фантому" - контролювати переміщення осіб та протидіяти незаконному перевезенню товарів через умовний кордон вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей. Олександр Власов керував «Фантомом» з часу його створення, з початку 2015 року. У 1993 - 1995 роках Власов працював у Миколаївській митниці, а згодом в органах СБУ, Державній податковій службі та Мінекономрозвитку.