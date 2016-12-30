Керівник ОПЗ залишив свою посаду
"Сьогодні Валерій Степанович офіційно повідомив колективу про свій відхід. Я можу з упевненістю сказати, що це рішення далося непросто не тільки самому директору. При цьому переживання колективу, пов'язані з добровільним відходом беззмінного керівника заводу, посилилися нерозумінням ситуації у зв'язку з тимчасовою зупинкою підприємства", - написав перший заступник директора ОПЗ Микола Щуриков на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, сьогодні Одеський припортовий завод заявив про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу у зв'язку з високою ціною на газ.
Зазначимо, Стокгольмський арбітраж задовольнив другий позов Ostchem і стягнув з ОПЗ $193,36 млн основного боргу за поставки газу і $57,8 млн пені.
Раніше Кабінет міністрів України вирішив реструктуризувати борг ПАТ "Одеський припортовий завод" перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ на два роки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: