Керівник ОПЗ залишив свою посаду

Директор ПАТ "Одеський припортовий завод" Валерій Горбатко звільнився зі своєї посади.

"Сьогодні Валерій Степанович офіційно повідомив колективу про свій відхід. Я можу з упевненістю сказати, що це рішення далося непросто не тільки самому директору. При цьому переживання колективу, пов'язані з добровільним відходом беззмінного керівника заводу, посилилися нерозумінням ситуації у зв'язку з тимчасовою зупинкою підприємства", - написав перший заступник директора ОПЗ Микола Щуриков на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні Одеський припортовий завод заявив про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу у зв'язку з високою ціною на газ.

Зазначимо, Стокгольмський арбітраж задовольнив другий позов Ostchem і стягнув з ОПЗ $193,36 млн основного боргу за поставки газу і $57,8 млн пені.

Раніше Кабінет міністрів України вирішив реструктуризувати борг ПАТ "Одеський припортовий завод" перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ на два роки.