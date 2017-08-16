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Керівник поліції аеропорту Київ вимагав хабар у іноземця за повернення паспорта

Корупціонер вимагав хабар у іноземця за повернення паспорта і закриття кримінального провадження
Зведена група правоохоронців за підсумками спецоперації затримала начальника відділу поліції аеропорту Київ при отриманні останньої частини хабара від загальних $7 тисяч.
Керівник поліції аеропорту Київ вимагав хабар у іноземця за повернення паспорта Фото: npu.gov.ua

Неправомірну вигоду корупціонер вимагав за повернення паспорта громадянину Узбекистану, який раніше у нього вилучили його підлеглі. Також до всього проти іноземця, від якого керівник-поліцейський вимагав хабар, було відкрито кримінальне провадження, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Слідчі встановили також його спільника - адвоката, який виконував функції посередника і передавав гроші.

За скоєне кримінальне правопорушення адвокату і начальнику відділення поліції аеропорту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, на передачі хабара, 11 серпня, затримали начальника митного поста "Західний" Львівської митниці ДФС.

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16 08 2017 23:46
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