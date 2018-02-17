Керівник "Росспівробітництва" в Києві звернувся до поліції, – ОНОВЛЕНО

За його словами, поліція приїхала оперативно, проте нікого не затримала

Керівник Російського центру науки і культури в Києві, який займається питаннями гуманітарної співпраці, Костянтин Воробйов заявив, що звернувся до поліції через нанесені матеріальні збитки українськими радикалами, які в суботу увірвалися до будівлі РЦНК.

"Акція проходила під екстремістськими гаслами, звучали заклики до фізичної розправи над співробітниками і гостями центру. Тут в цей момент знаходилися близько 50 дітей у віці від 5 до 15 років. А також група іноземців, які займаються на курсах російської мови. Усі заходи зірвані. На стінах написи відповідні", – сказав Воробйов РИА Новости.

За його словами, поліція приїхала оперативно, проте нікого не затримала.

"Вони активно не втручалися в розвиток подій і не перешкоджали нанесенню матеріального збитку. Зараз ми склали всі необхідні протоколи, всі заяви. Сюди, до речі, приїхали представники моніторингової місії ОБСЄ", – сказав Воробйов.

Київська поліція про інцидент поки не повідомляє.

Оновлення. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що російська сторона має намір найближчим часом направити звернення до ОБСЄ у зв'язку з погромом російської культурної місії в Києві.

Глава "Росспівробітництва" Елеонора Митрофанова повідомила РИА Новости, що постраждалих внаслідок атаки на РЦНК немає, але у зв'язку з тим, що в неділю очікуються нові акції радикалів, співробітникам агентства наказано не виходити на роботу до вівторка.

"Росспівробітництво" також попросило українську сторону посилити охорону будівлі.

Як повідомляє "Українська правда", постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, що Росія вимагає офіційного засудження з боку влади України дій радикалів у будівлі Російського центру науки і культури в Києві.

"Наступного тижня стартує Парламентська асамблея ОБСЄ. Очікуємо, що парламентарії висловляться з цього приводу, тим більше, що погромом керував їх колега – депутат Верховної Ради від "Радикальної партії" Андрій Лозовий", – додав російський постпред.

Він також заявив, що "Організація українських націоналістів" збирається підпалити будівлю Російського центру науки і культури в Києві в неділю, 18 лютого. Лукашевич повідомив, що поліція збирається зняти охорону з приміщення представництва "Росспівробітництва" в Києві.

Згодом постійне представництво РФ при ОБСЄ опублікувало лист начальника Подільського райвідділу управління поліції охорони в Києві до Воробйова про те, що у зв'язку з форс-мажорними обставинами з 21:00 17 лютого поліція в односторонньому порядку розриває договір про охорону приміщення представництва Росспівробітництва.



Фото: twitter.com/RF_OSCE

Нагадаємо, сьогодні в Києві молодики із шевронами "С14", "Традиція і порядок" та "Правий сектор" зайшли в будівлю представництва російського Федерального агентства у справах СНД, відомого як "Росспівробітництво", на Подолі та розмалювали всередині стіни.